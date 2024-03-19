Ощасливили бабусю у 105 раз: на Львівщині 46-річна мати народила п'ятого сина (фото)

Хлопчик народився від природніх пологів

На Львівщині жінка стала бабусею вже 105 онука. Її 46-річна донька, яка є десятою дитиною з тринадцяти, народила ще одного — пʼятого — сина.

Малюк, якого назвали Павло, став сьомою дитиною породіллі. Про це повідомляє Львівський обласний перинатальний центр на сторінці у Facebook.

Зазначається, що жінка родом з Рівненської області. За її словами, її сімʼя завжди мала багато дітей. Батьки породіллі мають ще 12 дітей. Тому те, що її 87-річна мати стала бабусею у 105 раз, не дивно.

"Пологи у жінки були природні, дитина народилася на 40 тижні вагітності з масою тіла 3460 г і зростом 55 см", — зазначили медики.

Нонароджений хлопчик

Зустрічати з пологового новонародженого Павла з мамою приїхали тато та усі шестеро старших дітей — три брати й три сестри.

Уся багатодітна сімʼя

Нагадаємо, що місяць тому під час транспортування вагітної жінки до пологового будинку, у неї почалися стрімкі перейми прямо у "швидкій". Медики не розгубилися та прийняли пологи безпосередньо в автомобілі. На щастя, все минуло без ускладнень і на світ з’явилася дівчинка.

Раніше "Телеграф" писав, що фахівці "Охматдиту" врятували дитину, яка народилася з великою пухлиною у правій половині грудної клітки — вона сильно стискала праву легеню та не дозволяла немовляті нормально дихати. Новонародженого хлопчика прооперували та врятували йому життя.