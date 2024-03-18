Хотіли "маленьку принцесу": розкрилися нові деталі про вбивць українки в Німеччині, які викрали її дитину

У пари було троє синів, але для щастя, мабуть, не вистачало донечки

В історії навколо вбивства українки Маргарити Разаз стали відомі нові деталі — підозрюваних у злочині називають зразковими та люблячими батьками, які піклуються про своїх дітей. 44-річний німець Марко і 43-річна уродженка Росії Інна мають трьох синів.

Сусіди розповіли, що кілька місяців тому пара з дітьми та трьома собаками переїхала до двоквартирного будинку. Про пару відгукуються по-доброму, повідомляє Mirror.

Деякі знайомі цієї сім’ї кажуть, що останнім часом вони часто говорили про народження дитини, хоча жодних ознак вагітності Інна не мала. Сама ж підозрювана у злочині зізнавалася, що хоче "маленьку принцесу". У пари вже було троє дітей, але всі хлопчики.

Знайомим навіть показували маленьку рожеву шапочку, яку купили дівчинці. Цей аксесуар Марко показував сусідці ще у грудні. Тому у правоохоронців з’явилася версія, що викрадення дівчинки вони планували наперед.

Нагадаємо, що тіло молодої жінки на березі річки Рейн у німецькому Хоккенхаймі виявили 7 березня. Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася Маргарита Разаз, 27-річна українка. Вона виїхала із країни через війну.

Спочатку жінка жила у Словаччині, але чотири місяці тому перебралася до Німеччини. Там вона й познайомилася зі своїми вбивцями.

Коли тіло Маргарити знайшли, стало відомо, що її п’ятитижнева дочка Мія і мати зникли. Дівчинку невдовзі знайшли у родині Марко та Інни. Їх затримали, триває досудове розслідування.

Мати Маргарити, 51-річну Марину Стеценко, не знайшли досі. ЗМІ поки що не мають жодної інформації про її долю.

Як повідомляв раніше "Телеграф", у лютому було скоєно напад на юних баскетболістів з України. Інцидент стався у німецькому Дюсельдорфі.