Осчастливили бабушку в 105 раз: во Львовской области 46-летняя мать родила пятого сына (фото)

Мальчик родился от естественных родов

На Львовщине женщина стала бабушкой уже 105 внуков. Ее 46-летняя дочь, которая является десятым ребенком из тринадцати, родила еще одного — пятого — сына.

Малыш, которого назвали Павел, стал седьмым ребенком роженицы. Об этом сообщает Львовский областной перинатальный центр на странице Facebook.

Отмечается, что женщина родом из Ровенской области. По ее словам, у ее семьи всегда было много детей. Родители роженицы имеют еще 12 детей. Поэтому то, что ее 87-летняя мать стала бабушкой в 105 раз, не удивительно.

"Роды у женщины были естественные, ребенок родился на 40 неделе беременности с массой тела 3460 г и ростом 55 см", — отметили медики.

Новорожденный мальчик

Встречать с родившегося новорожденного Павла с мамой приехали папа и все шесть старших детей — три брата и три сестры.

Вся многодетная семья

Напомним, что месяц назад во время транспортировки беременной женщины в роддом, у нее начались стремительные схватки прямо в "скорой". Медики не растерялись и приняли роды прямо в автомобиле. К счастью, все прошло без затруднений и на свет появилась девочка.

Ранее "Телеграф" писал, что специалисты "Охматдита" спасли ребенка, который родился с большой опухолью в правой половине грудной клетки — она сильно сжимала правое легкое и не позволяла младенцу нормально дышать. Новорожденного мальчика прооперировали и спасли ему жизнь.