Втекла лише на третій день: слідство розкрило деталі знущань над вагітною під Полтавою

Чоловіку загрожує до 8 років за ґратами

Стали відомі нові подробиці побиття вагітної дівчини у Полтавській області. Її співмешканець кілька днів знущався з коханої, поки їй дивом не вдалося втекти.

Про це повідомили у Полтавській окружній прокуратурі. Справу за ч. 1 ст. 121 КК України (вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, та спричинене переривання вагітності) вже передано до суду.

Правоохоронці встановили, що у січні 2024 року чоловік через ревнощі два дні бив свою 24-річну вагітну співмешканку ногами та руками за місцем проживання у селі Абазівка. Потім він почав її душити. Коли дівчина намагалася зателефонувати до поліції та попросити допомоги, він погрожував убити її.

На третій день знущань уранці дівчині вдалося вирватися з дому, вибігти на вулицю та попросити перехожих викликати швидку допомогу. Внаслідок побиття постраждала отримала тяжкі тілесні ушкодження та втратила дитину.

Її співмешканця зараз утримують під вартою. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Одещині жорстоко вбили чоловіка у військовій формі. На його тілі не лишилося живого місця.