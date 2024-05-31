В Черновицкой области гражданский напал на сотрудников ТЦК: один из них попал в больницу

Нападение на военных произошло днем 31 мая в населенном пункте Черепковцы

В Черновицкой области гражданский гражданин во время "мероприятий оповещения", проводившихся сотрудниками местного территориального центра комплектования и социальной поддержки, атаковал группу военнослужащих с газовым баллончиком. В результате атаки один из сотрудников ТЦК оказался в больнице.

Об этом сообщает Черновицкий областной ТЦК и СП. Отмечается, что нападение на военнослужащих произошло в селе Черепковцы днем 31 мая.

"Сегодня, 31 мая, в селе Черепковцы во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанный гражданский совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП. Нападающий сопротивлялся и был задержан до приезда представителей полиции", – сказано в сообщении.

В ТЦК сообщили, что одного из военных пришлось госпитализировать из-за химических ожогов глаз и дыхательных путей. Пострадавший – военнослужащий, переведенный на эту службу после тяжелого ранения, полученного в боевой бригаде.

"Напоминаем, что должностные лица ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных действуют в соответствии с действующим законодательством. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", — добавили в ТЦК.

Это уже второй случай нападения на сотрудников ТЦК в Черновицкой области. 20 апреля местные жители напали на сотрудника Вижницкого районного ТЦК и СП. Они заблокировали автомобиль военного, а также угрожали ему и удерживали. Чтобы защититься, сотрудник ТЦК применил оружие.

Также "Телеграф" писал, что 31 мая в Катеринополе Черкасской области во двор домовладения работника местного ТЦК и СП бросили взрывное устройство. Пострадавших в семье нет.