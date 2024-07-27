У центрі Києва іноземці влаштували серйозну ДТП: з’явилися фото та відео

На місці працюють правоохоронці

У центрі Києва у суботу, 27 липня, сталася серйозна аварія. За попередньою інформацією, троє людей отримали травми.

Фото та відео наслідків ДТП показали у місцевих telegram-каналах. Зокрема, dtp.kiev.ua повідомляє, що за кермом могли бути іноземці.

За даними "Київ Інфо", зіткнення сталося на Майдані Незалежності у районі ТЦ "Глобус". Там також зазначають, що за кермом був чоловік.

Судячи зі знімків та відео з місця події, автомобіль навряд чи можна буде відновити. Там вже працюють поліцейські та співробітники медичних закладів.

Іншої інформації про подію поки не надійшло, однак у мережі вже з’явилася велика кількість фотографій та відеозаписів, на яких видно наслідки зіткнення.

Як повідомлялося раніше, в Україні пропонують посилити відповідальність за ДТП. Частина нардепів вважає, що наслідки аварій із постраждалими зазвичай значно серйозніші, ніж штрафи, які накладаються на винних. Вони запропонували прибрати із законодавства одну лазівку, через яку суд іноді навіть не забирав у відповідальних прав на водіння.