Службовець ТЦК продавав на Тернопільщині авто, призначені для ТЦК (фото, відео)

Наживався на війні

На Тернопільщині розгорівся черговий скандал, пов’язаний з продажем благодійної допомоги. Співробітник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) заробляв на війні, продаючи гуманітарні автомобілі, призначені для ЗСУ.

За даними слідства, 46-річний військовослужбовець з Кременеччини організував справжню схему збагачення. Про це повідомляють у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Він підшукував "клієнтів" серед військових і пропонував їм придбати позашляховики "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" та "Nissan X-Trail", які були передані до України як гуманітарна допомога. Ці автомобілі зберігалися на території самого ТЦК, де їх і "продавав" зловмисник. Вартість одного такого авто становила 13 200 доларів США.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність зловмисника та затримали його. Наразі йому інкримінують незаконний збут гуманітарної допомоги у великих розмірах, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

Згодом у ТЦК Тернопільщини прокоментували цю подію. У пресслужбі заявили, що вони допомагали викривати "нечистого на руку військовослужбовця підрозділу забезпечення". Також представники ТЦК розповіли, що злочинну діяльність він скоював у спосіб, який не був пов’язаний із його службою та посадою.

Раніше "Телеграф" писав, що на Харківщині ексглава обленерго наживався на електрообладнанні. Він з подільником зазіхнув на десятки мільйонів гривень.