З’явились повідомлення про можливі теракти у Тернополі: що відбувається у місті зараз

Злочинці кажуть, що усіх повбивають

У Тернополі невідомі погрожують масовим терактом у школах через Телеграм-канал. Зокрема, погрожують "стріляти в усіх, кого побачимо". Також кажуть, що заклали багато вибухівки.

Свої повідомлення підтверджують фотографіями зброї. Відповідні заяви з’явились в телеграмі ввечері 23 жовтня.

Що відбувається у Тернополі зараз

Управління освіти і науки Тернопільської міської ради рекомендувало перейти на онлайн-навчання закладам, які згадувалися в повідомленні. Серед них школи №11, 24, 23, 19, 10, 18, 16 та 28. Батьки вже почали забирати дітей з навчальних закладів.

Також невідомі опублікували в популярних телеграм-каналах відео нібито з однієї з вулиць Тернополя, де чути приглушені звуки пострілів. Ролик, схоже, знімали підлітки. Правоохоронці перевірили школи №26, 27 та 11. За словами речника поліції в області Сергія Крети, передає місцеве видання "Файне місто", жодної загрози не виявлено, а відео зі звуками стрілянини виявилося монтажем.

Як повідомили в управлінні освіти і науки, навчальний процес у Тернополі триває онлайн. Керівництву тих шкіл, які були зазначені у переліку, порекомендували відправити учнів додому, але директори приймають рішення самостійно. Та є інформація про те, що частина вчителів уже зв'язалася з батьками та попросила забрати дітей, при чому йдеться про усі школи.

У повідомленні анонімів також згадується школа №25, якої наразі не існує. Торік її реорганізували шляхом злиття з Тернопільським педагогічним ліцеєм спортивного профілю та початковою школою №4 у Тернопільський академічний ліцей "Генезис".

Поліція зареєструвала інформацію про погрози в єдиний журнал обліку злочинів та правопорушень. Фахівці закликають не панікувати, адже нещодавно схожі випадки були у Львові, а загроза виявилася фейковою.

Станом на зараз канал "Червоний Тернопіль", який і повідомив про теракти, не заблокований і має понад 4 тисячі підписників. Зараз злочинці продовжують публікувати повідомлення.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у мережі повідомили про "замах" на українського міністра. В РНБО вже прокоментували.