Появились сообщения о возможных терактах в Тернополе: что происходит в городе сейчас

Преступники говорят, что всех умертвят

В Тернополе неизвестные угрожают массовым терактом в школах из-за Телеграмм-канала. В частности, угрожают "стрелять во всех, кого увидим". Также говорят, что заложили много взрывчатки.

Свои сообщения подтверждают фотографиями оружия. Соответствующие заявления появились в телеграмме вечером 23 октября.

Что происходит в Тернополе сейчас

Управление образования и науки Тернопольского городского совета рекомендовало перейти на онлайн-обучение заведениям, упоминавшимся в сообщении. Среди них школы №11, 24, 23, 19, 10, 18, 16 и 28. Родители уже начали забирать детей из учебных заведений.

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Также неизвестные опубликовали в популярных телеграмм-каналах видео якобы с одной из улиц Тернополя, где слышны приглушенные звуки выстрелов. Ролик, похоже, снимали подростки. Правоохранители проверили школы №26, 27 и 11. По словам спикера полиции в области Сергея Креты, передает местное издание "Файный город", никакой угрозы не обнаружено, а видео со звуками стрельбы оказалось монтажом.

Как сообщили в управлении образования и науки, учебный процесс в Тернополе продолжается онлайн. Руководству тех школ, которые были указаны в перечне, порекомендовали отправить учащихся домой, но директора принимают решение самостоятельно. Есть информация о том, что часть учителей уже связалась с родителями и попросила забрать детей, при чем речь идет о всех школах.

В сообщении анонимов также упоминается школа №25, которой пока не существует. В прошлом году она была реорганизована путем слияния с Тернопольским педагогическим лицеем спортивного профиля и начальной школой №4 в Тернопольский академический лицей "Генезис".

Полиция зарегистрировала информацию об угрозах в едином журнале учета преступлений и правонарушений. Специалисты призывают не паниковать, ведь недавно подобные случаи были во Львове, а угроза оказалась фейковой.

По состоянию на данный момент канал "Красный Тернополь", который и сообщил о терактах, не заблокирован и имеет более 4 тысяч подписчиков. В настоящее время преступники продолжают публиковать сообщения.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в сети сообщили о "покушении" на украинского министра. В СНБО уже прокомментировали информацию.