Дорожній фонд повертається? Уряд запланував десятки мільярдів на ремонт доріг

Раніше обіцяли спрямувати всі кошти на потреби армії

В Уряді та Верховній Раді тривають активні обговорення проєкту бюджету на 2025 рік. Проєкт головного фінансового документа країни вже опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради.

Серед багатьох статей витрат у проєкті є кошти, заплановані на Дорожній фонд. На це звернув увагу нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, у бюджеті на 2025 рік закладено 43,2 мільярда гривень на Дорожній фонд. Коли влада підвищувала акцизи, одним з аргументів було спрямування всіх додаткових коштів на потреби армії. Минулого ж року всі гроші з Дорожнього фонду спрямували на потреби оборони.

Для отримання роз'яснень депутат звернувся до голови Бюджетного комітету Роксолани Підласої. Вона заявила, що питання фінансування Дорожнього фонду потребує ґрунтовного обговорення.

Роксолана Підласа підкреслила, що включення 43,2 мільярда гривень на Дорожній фонд – це пропозиція Уряду. Однак вона особисто не підтримує відновлення дорожнього фонду у 2025 році. На її думку, всі акцизні збори мають бути спрямовані на задоволення оборонних потреб країни.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що підвищення податків зачепить не лише бізнес. Бюджетникам порадили приготуватись.