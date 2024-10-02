"Шахтар" ганебно програв "Аталанті" у Лізі чемпіонів (відео)

Донецький клуб забув, як бити по воротах суперників

У середу, 2 жовтня, донецький "Шахтар" зіграв із "Аталантою" у рамках поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першому турі донецький клуб не зумів перемогти "Болонью" (0:0).

Зустріч, що проходила у Гельзенкірхені (Німеччина) на "Арені АуфШальке", завершилася з рахунком 3:0 на користь "Аталанти". Про це повідомляє "Телеграф".

Про перший тайм Гірникам краще забути назавжди. Донеччани за перші 45 хвилин жодного разу не пробили у бік воріт "Аталанти". Натомість бергамаски, маючи тотальну перевагу, забили двічі. За гостей відзначилися Берат Джимсіті та Адемола Лукман. На початку другого тайму Гірники завдали свого першого удару в поєдинку, проте відразу пропустили — відзначився Рауль Белланова.

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Аталанта" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. "Шахтар" за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу ЛЧ також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом". У першому турі Гірники та "Болонья" зіграли внічию. З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".