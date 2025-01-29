Поплатився за ляпас донці. Як суд покарав батька, який розпускав руки

Чоловік щиро покаявся

Тульчинський районний суд Вінницької області покарав батька. Він вдарив свою доньку по обличчю.

Про це йдеться в рішенні суду. Там зазначається, що конфлікт між донькою та батьком стався ще у листопаді 2024 року.

Чоловік їй дав ляпаса по обличчю. Дівчина отримала легкі тілесні ушкодження у вигляді синця.

Обвинувачений беззаперечно визнав свою винуватість у вчиненні злочину. Чоловік щиро покаявся.

Суд враховував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно зі ст. 12 КК України є кримінальним проступком. А також враховувались дані про особу обвинуваченого, який раніше не був судимий і на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.

Його визнали винуватим у вчиненні кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України. Батьку призначили покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850,00 грн.

"Запобіжний захід обвинуваченому до вступу вироку в законну силу не обирати. Вирок суду може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України протягом 30 днів з дня його проголошення", — йдеться у рішенні суду.

Раніше "Телеграф" писав, що у Полтавській області чоловік виматюкався посеред магазину.