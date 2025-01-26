У Полтавській області чоловік виматюкався посеред магазину: скільки йому це обійшлося

Чоловік дозволив собі нецензурно висловитись, чим порушив законодавство

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ухвалив вирок чоловікові за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство).

Текст рішення суду опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Інцидент стався 9 листопада 2024 року — фігурант справи зайшов до магазину "Кафетерій" на вулиці Молодіжній у селі Засулля Лубенського району.

Він був у стані алкогольного сп’яніння та дозволив собі нецензурну лексику на адресу продавця.

На суді обвинувачений визнав свою провину та заявив, що нецензурна лексика з його боку справді була. Потерпіла заявила, що вибачає його і більше не має претензій до нього.

Керуючись статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство), суд ухвалив стягнути з фігуранта штраф у розмірі 605 гривень.

На підставі частини другої статті 308 КУпАП, у разі несплати правопорушником штрафу протягом 15 днів, з метою примусового виконання цієї постанови, органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу в сумі 102 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пара в Одесі дійшла до суду у розбірках, хто має оплачувати операцію дитини. Жінка просила суд стягнути з колишнього чоловіка додаткові кошти на дитину у розмірі 67 959,50 гривень, але відповідач подав апеляцію.