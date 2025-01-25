У Дніпрі лінива мати пішла під суд через небажання прибирати

На засідання обвинувачена не з’явилася

Самарський райсуд Дніпра розглянув справу багатодітної матері, яка недбало ставилася до виконання своїх батьківських зобов’язань. Жінка не любила прибиратися в квартирі та її діти були змушені жити в антисанітарних умовах.

Справа про неохайну матір дійшла до суду, проте на засідання жінка не з’явилася. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, мешканка Дніпра є матір’ю трьох малолітніх дітей. Жінка систематично ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків, не підтримує чистоти у квартирі та допускає антисанітарні умови для проживання дітей.

При цьому вона вже потрапляла у поле зору відповідних органів та скоїла правопорушення повторно протягом року після накладення на неї адміністративного покарання.

Жінку визнали винною в адміністративному правопорушенні за статтею "Ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей".

Суд ухвалив стягнути з неї штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень. Також на користь держави вона має сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пара в Одесі дійшла до суду у розбірках, хто має оплачувати операцію дитини. Жінка просила суд стягнути з колишнього чоловіка додаткові кошти на дитину у розмірі 67 959,50 гривень, але відповідач подав апеляцію.