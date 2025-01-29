Поплатился за пощечину дочери. Как суд наказал отца, который распускал руки

Мужчина искренне покаялся

Тульчинский районный суд Винницкой области наказал отца. Он ударил свою дочь по лицу.

Об этом говорится в решении суда. Там отмечается, что конфликт между дочерью и отцом произошел еще в ноябре 2024 года.

Мужчина ей дал пощечину. Девушка получила легкие телесные повреждения в виде синяка.

Обвиняемый беспрекословно признал свою виновность в совершении преступления. Мужчина искренне раскаялся.

Суд учитывал степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, которое согласно ст. 12 УК Украины является уголовным проступком. А также учитывались данные о личности обвиняемого, который ранее не был судим и на учете у врача психиатра и нарколога не состоит.

Его признали виновным в совершении уголовного поступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины. Отцу назначили наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850,00 грн.

"Меру пресечения обвиняемому до вступления приговора в законную силу не избирать. Приговор суда может быть обжалован по основаниям, предусмотренным ст. 394 УПК Украины в течение 30 дней со дня его провозглашения", — говорится в решении суда.

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