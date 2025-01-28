Ледь уникнули борделів Чехії. На кордоні перехопили жінок, яких спокусили роботою за кордоном

Вербувальниці світить до восьми років ув'язнення

Прикордонники спільно з Національною поліцією затримали у пункті пропуску через державний кордон жінку, яка вербувала українок для сексуальної експлуатації в Чехії. 37-річна зловмисниця шукала жертв серед тих, хто опинився у скрутному становищі, обіцяючи їм високооплачувану роботу в нічних клубах.

За словами вербувальниці, заробіток мав складати 100 євро за годину, проте насправді жінок планували примушувати до надання сексуальних послуг. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Як стало відомо, підозрювану затримали ще 25 січня. Оперативники Східного регіонального управління ДПСУ спільно з Національною поліцією зупинили в пункті пропуску автобус із завербованими жінками. Під час обшуків у зловмисниці вилучили мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують її злочинні наміри.

Справу розслідують під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі за торгівлю людьми (ч. 1 ст. 149 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті двоє прикордонників втекли за кордон. Інцидент стався ще у вересні. Суд уже виніс вирок.