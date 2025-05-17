Трудиться не покладаючи лапок: у мережі показали, чим займається котячий мер Львова у вихідні (відео)

У котика зазвичай насичений день

Хоча у більшості людей у суботу вихідний, проте для багатьох він є трудовим буднем, коли треба працювати не покладаючи лапок. Наприклад, котика Левчика помітили на робочому місці у будівлі ратуші Львова.

Очевидно, хвостатий чиновник взяв невелику перерву від справ міської важливості та вирішив поспостерігати за біготнею двоногих підлеглих з вікна. Відео того, як Левчик ухиляється від виконання обов’язків, тепер розлетілося львівськими telegram-каналами.

Можливо на меланхолійне споглядання людської метушні котика підштовхнуло небажання мочити шерсть. Погода 17 травня була непридатною для прогулянок, адже періодичні дощі та вогкість явно не сприяли здійсненню офіційних візитів на сусідні вулиці.

Як відомо, Левчик пробрався до будівлі мерії ще восени 2020 року та уподобав кабінет міського голови. З того часу став одним із міських символів та отримав звання "котячого мера" Львова. Він має офіційний профіль в Instagram, на який станом на травень 2025 року підписано понад 22 тисячі осіб.

Як повідомлялося раніше, у Києві у дворі одного з житлових масивів дівчина на повідку вигулювала не собачку чи кішечку, а справжню чорну свинку.