Трудится не покладая лапок: в сети показали, чем занимается кошачий мэр Львова на выходных (видео)

У котика обычно насыщенный день

Хотя у большинства людей в субботу выходной, однако для многих он является трудовым буднем, когда надо работать не покладая лапок. Например, котика Левчика заметили на рабочем месте — в здании ратуши Львова.

По всей видимости, хвостатый чиновник взял небольшой перерыв от дел городской важности и решил понаблюдать за беготней двуногих подчиненных из окна. Видео того, как Левчик отлынивает от выполнения обязанностей, теперь разлетелось по львовским telegram-каналам.

Может быть на меланхоличное созерцание людской суеты котика подтолкнуло нежелание мочить шерсть. Погода 17 мая была неподходящей для прогулок, ведь периодические дожди и сырость явно не располагали к совершению официальных визитов на соседние улицы.

Как известно, Левчик пробрался в здание мэрии еще осенью 2020 года и облюбовал кабинет городского главы. С тех пор стал одним из городских символов и получил звание "кошачьего мэра" Львова. У него есть официальный профиль в Instagram, на который по состоянию на май 2025 года подписано более 22 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в Киеве во дворе одного из жилых массивов девушка на поводке выгуливала не собачку или кошечку, а настоящую черную хрюшку.