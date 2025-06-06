Унікальний об’єкт зникає на очах. Як зараз виглядає окупований "Луганський стоунхендж"

Росія окупувала цю територію ще у 2014 році

В Україні є чимало цікавих та унікальних місць, які після вторгнення Росії опинились в окупації, одним з таких вважається "Мергелева гряда", яку ще називають "Українські піраміди" та "Луганський стоунхендж". Це місце входить до пам'яток національного значення.

"Телеграф" розповість детально про "Луганський стоунхендж" та покаже, як він виглядає зараз. Зауважимо, об'єкт розташований недалеко від села Степанівка Перевальського району Луганської області.

Історія "Луганського стоунхенджу"

"Мергелева гряда" належить до археологічних пам'яток бронзової доби. Цей комплексний геолого-археологічний об'єкт, якому понад 5 тисячоліть. Відомо, що цю пам'ятку було знайдено групою школярів у 1976 році.

Однак досліджувати цей об'єкт почали тільки з 2005 року. Відомо, що на ділянці гряди розташовано коло правильної форми, викладене з каменю. Тут дослідники знайшли понад десяток різного роду судин та людських останків. За останніми даними, радіовуглецевий аналіз показав, що мінімальний вік святилища — 5 тис. років. Деякі дослідники навіть кажуть, що "Мергелева гряда" на 300 років старше найдавнішої єгипетської піраміди та років на 500 старше Стоунхенджа.

Чому називають "Луганським стоунхенджом"

Цей унікальний археологічний об'єкт — цілісний комплекс кам'яних та земляних споруд — курганів, "доріг" та "променів", викладених з кам'яних плит, що нагадують відомий Стоунхендж. Площа "Мергелевої гряди" становить 10 га.

У комплекс гряди входять:

святилище, викладене обробленими кам'яними плитами та блоками по всій площі та обмежене на північному заході кам'яною стіною (довжиною 300 м) плитами, які стоять вертикально;

чотири кургани висотою від 1,3 м до 2 м.

Усі дослідники одностайно вважають, що "Мергелева гряда" не природного походження. Це добре демонструють, величезні рівно витесані камені, підігнані один до одного.

Святилище

Святилище

Археологи дійшли висновку, що "Луганський стоунхендж"— це давнє святилище, яке використовували кілька культур. Одну з частин цього об'єкта називають "Другою Китайською стіною". Це вапняна стіна, яка має чималу довжину.

Як зараз виглядає "Луганський стоунхендж"

Зауважимо, що наразі археологічна пам'ятка опинилася на тимчасово окупованій території. Адже з 2014 року село Степанівка Перевальського району відноситься до "ЛНР". Станом на 2024 рік "Мергелева гряда" була у більш-менш задовільному стані, однак її територія поступово заростає травою та засипається ґрунтами.

"Мергелева гряда" у 2024 році

"Луганський стоунхендж" у 2024 році

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