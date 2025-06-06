Уникальный объект исчезает на глазах. Как сейчас выглядит оккупированный "Луганский стоунхендж"

Россия оккупировала эту территорию еще в 2014 году

В Украине много интересных и уникальных мест, которые после вторжения России оказались в оккупации, одним из таких считается "Мергелева гряда", которую еще называют "Украинские пирамиды" и "Луганский стоунхендж". Это место входит в памятники национального значения.

"Телеграф" расскажет подробно о "Луганском стоунхендже" и покажет, как он выглядит сейчас. Заметим, что объект расположен недалеко от села Степановка Перевальского района Луганской области.

История "Луганского стоунхенджа"

"Мергелева гряда" относится к археологическим памятникам бронзового века. Это комплексный геолого-археологический объект, которому более 5 тысячелетий. Известно, что этот памятник был найден группой школьников в 1976 году.

Однако исследовать этот объект начали только с 2005 года. Известно, что на участке гряды расположен круг правильной формы, выложенный из камня. Здесь исследователи обнаружили более десятка разного рода сосудов и человеческих останков. По последним данным, радиоуглеродный анализ показал, что минимальный возраст святилища — 5 тыс. лет. Некоторые исследователи даже говорят, что "Мергелева гряда" на 300 лет старше древнейшей египетской пирамиды и лет на 500 старше Стоунхенджа.

Почему называют "Луганским стоунхенджом"

Этот уникальный археологический объект – целостный комплекс каменных и земляных сооружений – курганов, "дорог" и "лучей", выложенных из каменных плит, напоминающих известный Стоунхендж. Площадь "Мергелевой гряды" составляет 10 га.

В комплекс гряды входят:

святилище, выложенное отделанными каменными плитами и блоками по всей площади и ограниченное на северо-западе каменной стеной (длиной 300 м) вертикально стоящими плитами;

четыре кургана высотой от 1,3 м до 2 м.

Все исследователи единодушно полагают, что "Мергелева гряда" не природного происхождения. Это хорошо демонстрируют огромные ровно вытесанные камни, подогнанные друг к другу.

Святилище

Святилище

Археологи пришли к выводу, что "Луганский стоунхендж" — это древнее святилище, которое использовали несколько культур. Одну из частей этого объекта называют "Второй Китайской стеной". Это известковая стена, которая имеет большую длину.

Как сейчас выглядит "Луганский стоунхендж"

Заметим, что археологический памятник оказался на временно оккупированной территории. Ведь с 2014 года село Степановка Перевальского района относится к "ЛНР". По состоянию на 2024 год "Мергелева гряда" была в более или менее удовлетворительном состоянии, однако ее территория постепенно зарастает травой и засыпается землей.

"Мергелева гряда" в 2024 году

"Луганский стоунхендж" в 2024 году

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