Зигує не лише Маск: тепер і сенатор-демократ потрапив у нацистський скандал

У США ніяк не розберуться зі значенням цього жесту

Сенатор-демократ від Нью-Джерсі Корі Букер піддався критиці з боку правих коментаторів і соціальних мереж після того, як зробив жест, схожий на раніше зроблений Ілоном Маском. Він підняв руку в спірному жесті, який деякі називають римським привітанням, але інші вважають нацистською зигою.

Відповідне відео опублікував політичний оглядач та колишній кандидат на посаду мера Сан-Франциско від Республіканської партії Річі Грінберг у своєму акаунті Х. Кадри швидко поширилися у соціальних мережах MAGA.

Грінберг опублікував відео з підписом: "Кілька хвилин тому Корі Букер привітав 4000 делегатів Демократичної партії Каліфорнії".

Як повідомляє Newsweek, інцидент стався у суботу, 31 травня. Букер виступив на з’їзді Демократичної партії у Каліфорнії, завершивши свою промову жестом, приклавши руку до серця, а потім простягнувши її до натовпу.

Колін Рагг, співвласник консервативного сайту новин Trending Politics, перепостив відео, додавши, що він "з нетерпінням чекає докладного висвітлення подій з боку "чесних" і абсолютно неупереджених ЗМІ".

Впливовий користувач соціальних мереж Гюнтер Іглман написав, що Букер був "справжнім нацистом", додавши "Вау" та "Боже мій!".

Правий журналіст Нік Сортор також висловився з приводу відео, написавши, що Букер зробив "нацистське вітання" і назвавши його за це "буквально Гітлером".

Разом з тим журналісти зазначають, що під час другої інавгурації президента Дональда Трампа в січні Маск зробив жест, який багато хто назвав нацистським вітанням, тоді як технологічний магнат та його союзники захищали його як нешкідливий і завзятий жест, що означає "моє серце з вами".

Аналогічно підняв руку і ведучий впливового подкасту War Room та колишній стратег Білого дому Стів Беннон під час виступу на Конференції консервативних політичних дій. При цьому він сказав: "Боріться, боріться, боріться".

Тоді прихильники Маска та Беннона стверджували, що пара зробила римське вітання, зображене в мистецтві XVIII та XIX століть, але немає жодних історичних свідчень того, що в Стародавньому Римі це було поширеною практикою.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що "флешмоб" із зигуванням, який розпочав мільярдер Ілон Маск, триває. На цей раз щось схоже на нацистське вітання зробив відомий англійський тренер Гаррі Реднапп.