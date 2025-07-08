Таргани, бруд і жахлива їжа: у Кременчуці розгорівся скандал навколо дитячої лікарні (фото)

Їжа для дітей має неприємний вигляд і смак, через що пацієнти відмовляються її споживати

У мережі підняли тему жахливих умов у дитячій лікарні Кременчука, що на Полтавщині. Батьки скаржаться на антисанітарію, аварійний стан палат і бездіяльність влади.

Про це пишуть у місцевому пабліку. Йдеться про лікарню №3, а саме — про інфекційне відділення на третьому поверсі.

За словами жінки, у палаті — брудно, за кілька годин вона побачила понад 5 тарганів, вікна не відчиняються, а дихати нічим.

Нижче — стан постільної білизни в кімнаті.

Постільна білизна в палаті

Постільна білизна в палаті

А на цьому фото продемонстровано стан самого ліжка.

Ліжка в палаті

По закутках та в розетках видно тарганів та павуків.

Таргани в палаті

Павуки в палаті

Якщо підняти голову, то можна побачити таку стелю:

Стеля в лікарні №3

"Двері не залишайте! Заїдають", — написали в оголошенні відділення.

Стан дверей у лікарні №3

А це — стан туалету в лікарні.

Туалет у лікрані №3

Їжа для дітей на вигляд і смак викликає огиду — пацієнти відмовляються їсти.

Їжа в інфекційному відділенні

Цей допис викликав хвилю коментарів інших кременчужан, які підтвердили проблеми в кременчуцькій лікарні.

Один з користувачів іронічно зауважив про тарганів: "Усього 5 за кілька годин? Раніше бігали стадами — по 20 штук серед білого дня, і ніхто не звертав уваги".

Інший згадує власний досвід ще 30 років тому: "Я там лежав, було те ж. Їжа — дієтична, смачною бути не може. У дорослих лікарнях ситуація ще гірша".

Що пишуть українці під дописом-скаргою

Користувачі також пишуть, що там завжди було дуже брудно, ніби на смітнику. Одна з мам згадує, що на першому поверсі зробили ремонт, але головне відділення залишилося у поганому стані — матраци, штори, подушки та ковдри були в жахливому стані.

Деякі користувачі іронічно пропонують придбати кондиціонери для відділення, нагадуючи, що мер Кременчука Віталій Малецький вже закупив собі кондиціонери.

Що пишуть українці під дописом-скаргою

"Якщо бачите в пластикових панелях на стінах дірочки або зашиті дірочки — то мишки зробили…", — пише одна кременчуківка.

Що пишуть українці під дописом-скаргою

Загалом мережа наповнена критикою та розчаруванням через те, що в лікарні не покращується санітарний стан і не вирішуються нагальні проблеми, що впливає на здоров’я і комфорт маленьких пацієнтів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 січня в Полтаві група людей влаштувала протест проти закриття центральної районної лікарні. Активісти вийшли на вулицю Соборності та перекрили рух транспорту, включно з громадським.