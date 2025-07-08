Таргани, бруд і жахлива їжа: у Кременчуці розгорівся скандал навколо дитячої лікарні (фото)
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Їжа для дітей має неприємний вигляд і смак, через що пацієнти відмовляються її споживати
У мережі підняли тему жахливих умов у дитячій лікарні Кременчука, що на Полтавщині. Батьки скаржаться на антисанітарію, аварійний стан палат і бездіяльність влади.
Про це пишуть у місцевому пабліку. Йдеться про лікарню №3, а саме — про інфекційне відділення на третьому поверсі.
За словами жінки, у палаті — брудно, за кілька годин вона побачила понад 5 тарганів, вікна не відчиняються, а дихати нічим.
Нижче — стан постільної білизни в кімнаті.
А на цьому фото продемонстровано стан самого ліжка.
По закутках та в розетках видно тарганів та павуків.
Якщо підняти голову, то можна побачити таку стелю:
"Двері не залишайте! Заїдають", — написали в оголошенні відділення.
А це — стан туалету в лікарні.
Їжа для дітей на вигляд і смак викликає огиду — пацієнти відмовляються їсти.
Цей допис викликав хвилю коментарів інших кременчужан, які підтвердили проблеми в кременчуцькій лікарні.
Один з користувачів іронічно зауважив про тарганів: "Усього 5 за кілька годин? Раніше бігали стадами — по 20 штук серед білого дня, і ніхто не звертав уваги".
Інший згадує власний досвід ще 30 років тому: "Я там лежав, було те ж. Їжа — дієтична, смачною бути не може. У дорослих лікарнях ситуація ще гірша".
Користувачі також пишуть, що там завжди було дуже брудно, ніби на смітнику. Одна з мам згадує, що на першому поверсі зробили ремонт, але головне відділення залишилося у поганому стані — матраци, штори, подушки та ковдри були в жахливому стані.
Деякі користувачі іронічно пропонують придбати кондиціонери для відділення, нагадуючи, що мер Кременчука Віталій Малецький вже закупив собі кондиціонери.
"Якщо бачите в пластикових панелях на стінах дірочки або зашиті дірочки — то мишки зробили…", — пише одна кременчуківка.
Загалом мережа наповнена критикою та розчаруванням через те, що в лікарні не покращується санітарний стан і не вирішуються нагальні проблеми, що впливає на здоров’я і комфорт маленьких пацієнтів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 січня в Полтаві група людей влаштувала протест проти закриття центральної районної лікарні. Активісти вийшли на вулицю Соборності та перекрили рух транспорту, включно з громадським.