Ціллю був не завод: чому Росія насправді завдала масованого удару по Кременчуку

РФ виправдовується "ударами по військовій інфраструктурі", але використання касетних боєприпасів вказує на інше

Ракети та дрони — Росія в ніч на 21 червня потужність свого удару спрямувала на Кременчук Полтавської області. На місці прильотів знаходять російські касетні боєприпаси.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошує — за червень це третій масований наліт на Кременчук, але вперше настільки цілеспрямований удар ракетами. Він порівнює кількість застосованих засобів із "килимовим бомбардуванням". Застосовувались аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" та ракети з касетними бойовими частинами, що вказує не на конкретну ціль, а на "терористичний характер" удару.

Він також звернув увагу, що Росія не вперше застосувала тактику цілеспрямованого удару: "Під час масових нальотів РОВ можуть вибирати для удару основне місто і допоміжне. Цієї ночі допоміжним було Одеса. Хочу звернути увагу на те, що за всю ніч терору РОВ застосували 272 Shahed-136. Це говорить про те, що у окупантів залишилося накопиченого БК з дронів не менше 100 одиниць. З цього робимо висновки і не знижуємо пильність". Коваленко також наголосив на використання дозвукової ракети "Іскандер-К" замість балістичної "Іскандер-М". Загалом з 15 червня не фіксували використання такої балістики, а до цього за місяць йшлося лише про 31 ракету.

Російське Міноборони прозвітувало, що удар вони завдавали по "інфраструктурі військового аеродрому та об'єкту паливно-енергетичного комплексу", які нібито забезпечували військових на Донеччині. "Всі призначені об'єкти уражені", — пишуть у звіті.

Після прильотів в Кременчуці почалась пожежа

Наслідки атаки на Кременчук

ДСНС повідомляє, що у Кременчуцькому районі зафіксовані як прямі влучання, так і падіння уламків. Зокрема — на відкритих територіях та на об'єктах енергетичної інфраструктури. Є постраждалий. Загалом йдеться про три локації падіння уламків. Атака на Кременчук була комбінована — дрони та ракети запускали з окупованого Криму, акваторії Чорного моря, неба над Росією та території країни-агресорки.

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