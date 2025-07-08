Тараканы, грязь и ужасная еда: в Кременчуге разгорелся скандал вокруг детской больницы (фото)
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Пища для детей имеет неприятный вид и вкус, поэтому пациенты отказываются ее потреблять
В сети подняли тему ужасных условий в детской больнице Кременчуга Полтавской области. Родители жалуются на антисанитарию, аварийное состояние палат и бездействие властей.
Об этом пишут в местном паблике. Речь идет о больнице №3, а именно — об инфекционном отделении на третьем этаже.
По словам женщины, в палате — грязно, за несколько часов она увидела более 5 тараканов, окна не открываются, а дышать нечем.
Ниже — состояние постельного белья в комнате.
А на этом фото продемонстрировано состояние самой кровати.
По углам и в розетках видны тараканы и пауки.
Если поднять голову, то можно увидеть такой потолок:
"Двери не оставляйте! Заедают", — написали в объявлении отделения.
А это — состояние туалета в больнице.
Еда для детей на вид и вкус вызывает отвращение – пациенты отказываются есть.
Этот пост вызвал волну комментариев других кременчужан, подтвердивших проблемы в кременчугской больнице.
Один из пользователей иронически заметил о тараканах: "Всего 5 за несколько часов? Раньше бегали стадами — по 20 штук среди бела дня, и никто не обращал внимания".
Другой вспоминает собственный опыт еще 30 лет назад: "Я там лежал, было то же. Еда – диетическая, вкусной быть не может. Во взрослых больницах ситуация еще хуже".
Пользователи также пишут, что там всегда было очень грязно, как на помойке. Одна из мам вспоминает, что на первом этаже сделали ремонт, но главное отделение осталось в плохом состоянии – матрасы, шторы, подушки и одеяла были в ужасном состоянии.
Некоторые пользователи иронически предлагают купить кондиционеры для отделения, напоминая, что мэр Кременчуга Виталий Малецкий уже закупил себе кондиционеры.
"Если видите в пластиковых панелях на стенах дырочки или зашитые дырочки – то мышки сделали…", – пишет одна кременчужанок.
В целом сеть наполнена критикой и разочарованием из-за того, что в больнице не улучшается санитарное состояние и не решаются неотложные проблемы, что влияет на здоровье и комфорт маленьких пациентов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 января в Полтаве группа людей устроила протест против закрытия центральной районной больницы. Активисты вышли на улицу Соборности и перекрыли движение транспорта, включая общественное.