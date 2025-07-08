Тараканы, грязь и ужасная еда: в Кременчуге разгорелся скандал вокруг детской больницы (фото)

Пища для детей имеет неприятный вид и вкус, поэтому пациенты отказываются ее потреблять

В сети подняли тему ужасных условий в детской больнице Кременчуга Полтавской области. Родители жалуются на антисанитарию, аварийное состояние палат и бездействие властей.

Об этом пишут в местном паблике. Речь идет о больнице №3, а именно — об инфекционном отделении на третьем этаже.

По словам женщины, в палате — грязно, за несколько часов она увидела более 5 тараканов, окна не открываются, а дышать нечем.

Ниже — состояние постельного белья в комнате.

Постельное белье в палате

Постельное белье в палате

А на этом фото продемонстрировано состояние самой кровати.

Кровати в палате

По углам и в розетках видны тараканы и пауки.

Тараканы в палате

Пауки в палате

Если поднять голову, то можно увидеть такой потолок:

Потолок в больнице №3

"Двери не оставляйте! Заедают", — написали в объявлении отделения.

Состояние двери в больнице №3

А это — состояние туалета в больнице.

Туалет в больнице №3

Еда для детей на вид и вкус вызывает отвращение – пациенты отказываются есть.

Еда в инфекционном отделении

Этот пост вызвал волну комментариев других кременчужан, подтвердивших проблемы в кременчугской больнице.

Один из пользователей иронически заметил о тараканах: "Всего 5 за несколько часов? Раньше бегали стадами — по 20 штук среди бела дня, и никто не обращал внимания".

Другой вспоминает собственный опыт еще 30 лет назад: "Я там лежал, было то же. Еда – диетическая, вкусной быть не может. Во взрослых больницах ситуация еще хуже".

Что пишут украинцы под корреспонденцией-жалобой

Пользователи также пишут, что там всегда было очень грязно, как на помойке. Одна из мам вспоминает, что на первом этаже сделали ремонт, но главное отделение осталось в плохом состоянии – матрасы, шторы, подушки и одеяла были в ужасном состоянии.

Некоторые пользователи иронически предлагают купить кондиционеры для отделения, напоминая, что мэр Кременчуга Виталий Малецкий уже закупил себе кондиционеры.

Что пишут украинцы под корреспонденцией-жалобой

"Если видите в пластиковых панелях на стенах дырочки или зашитые дырочки – то мышки сделали…", – пишет одна кременчужанок.

Что пишут украинцы под корреспонденцией-жалобой

В целом сеть наполнена критикой и разочарованием из-за того, что в больнице не улучшается санитарное состояние и не решаются неотложные проблемы, что влияет на здоровье и комфорт маленьких пациентов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 января в Полтаве группа людей устроила протест против закрытия центральной районной больницы. Активисты вышли на улицу Соборности и перекрыли движение транспорта, включая общественное.