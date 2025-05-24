Це місце ослабило Гітлера? Які таємниці приховує ставка фюрера під Вінницею і що про неї відомо

У 1944 році німці під час відступу ліквідували ставку

Голова нацистської Німеччини Адольф Гітлер, який за 36 годин до смерті одружився з Євою Браун, мав кілька головних ставок на території Європи. Але найвідомішою з них вважається "Вервольф", яка була у Вінницькій області. Руїни таємних будівель збереглися досі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про ставку Гітлера під Вінницею. Ми дізналися цікаві факти про її будівництво, а також таємниці, які вона може приховувати.

Ставка Гітлера "Вервольф" під Вінницею — що відомо

Одна з головних ставок німецького диктатора Адольфа Гітлера "Верфольф" будувалася з вересня 1941 до квітня 1942 року. Вона розташовувалась біля селища Стрижавка у Вінницькій області.

Спочатку її називали "Eichenhain" ("Дубовий гай") під час будівництва, потім "Werwolf" ("перевертень"), а потім перейменували на "Wehrwolf" ("озброєний вовк"). Її збудували для командування військовими операціями на Східному фронті.

Гітлер під Вінницею мав ставку "Вервольф", Фото: Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею

На території "Вервольфа" знаходився укріплений комплекс з бункерами, житловими та службовими будинками, командними пунктами, складами та периметрами, що охороняються. Там розміщувалися особисті покої Гітлера з бомбосховищем, штаби, кімнати для зустрічей із військовими та офіційними особами. Комплекс був оснащений системою зв’язку та засобами захисту.

Як виглядала ставка Гітлера під Вінницею, Фото: Getty Images

Ставку будували з 1941 по 1943 рік, маскуючи роботи під будівництво військового санаторію. У роботі брали участь німецькі архітектори, інженери, радянські військовополонені та мешканці окупованих територій. Багато робітників і солдатів були закатовані до смерті під час будівництва, їх вбивали або відправляли до концтаборів.

Ставку будували з 1941 по 1943 рік, Фото: Getty Images

Автор книг "Руїни "Вервольфа" свідчать" та ""Вервольф" у просторі та часі", генерал-майор СБУ у відставці Іван Загородній в одному з інтерв’ю говорив, що Гітлер навіть не пошкодував німецьких архітекторів та проєктувальників об’єктів. Після завершення робіт їм видали нагороди, нагодували обідом і відправили літаком назад до Німеччини, але він вибухнув під час польоту.

"Вервольф" підірвали німці під час відступу, Фото: Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею

Відомо, що Адольф Гітлер із перервами пробув на ставці під Вінницею чотири місяці. Там він ухвалив кілька доленосних рішень, які вплинули на хід війни, зокрема щодо бойових дій на Східному фронті, захоплення Сталінграда та Курської дуги.

Гітлер чотири місяці був на ставці "Вервольф", Фото: Getty Images

Ставка Гітлера "Вервольф" — одне із найзагадковіших місць Другої світової війни в Україні. Через відсутність збережених документів багато що про її будівництво та долю радянських військовополонених залишається загадкою. У 1944 році радянські війська захопили ставку, але невдовзі німці повернули над нею контроль і підірвали. Головним джерелом інформації про "Вервольф" залишається радянська довідка організації НКДБ, але вчені підозрюють, що вона неповна та відредагована.

Як зараз виглядає ставка Гітлера під Вінницею

Першим, хто докладно розповів про ставку за радянських часів, став І.І. Безуглий у книзі "Таємниці Вервольфа", заснованої на архівах та свідченнях очевидців. Але так і невідомо про наявність підземних бункерів та про те, що насправді знаходиться усередині. Версій є багато.

Які таємниці приховує ставка Гітлера "Вервольф"

Є теорія, що німці під час відступу підірвали бункери та залишили всередині золото Третього Рейху. Також є версія, що нацисти не встигли вивезти звідти бактеріологічну зброю та свої секретні розробки. Ще одна версія каже, що всередині підземних бункерів знаходиться радіоактивна вода.

У підземних бункерах може ховатися золото

На користь останньої теорії виступила журналістка Луїза Білозорова, яка написала книгу "Вервольф — фатальна таємниця Гітлера". За її словами, Гітлер під час перебування на ставці отримав дозу радіаційного опромінення від подільських гранітів, у яких було прорубано його бункери. Через це його здоров’я сильно ослабло, тому, бувши в такому стані, він підписав директиви наступати одночасно на Кавказ і Сталінград, які сприяли краху німецької армії.

Бункери Гітлера під Вінницею можуть містити радіоактивну воду

Схожої думки дотримується відомий німецький історик Йоахім Фест, який також випустив кілька книг про Гітлера та його ставку. Він писав, що після повернення з "Вервольфа" Гітлер постарів на 15 років, не переносив яскравого світла, скаржився на втрату рівноваги й часто приймав заспокійливі ліки.

Але тепер довести істинність чи хибність теорії про руйнівний радіаційний вплив ставки на здоров’я диктатора нацистської Німеччини вже неможливо.

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