Чтобы сэкономить на отдыхе: в Одесской области сдают дешевые комнаты с советскими покрывалами (фото)

Стоимость суточного проживания здесь – смешная

В Черноморске, недалеко от побережья Черного моря в Одесской области, предлагают аренду комнат в частном секторе. Жилье рассчитано на туристов, которые ищут бюджетный отдых с базовым комфортом, в частности, семьи с детьми и владельцы домашних животных.

Такое объявление опубликовали на популярном сайте купли-продажи. Апартаменты расположены всего в 15-20 минутах ходьбы от пляжа.

В аренду предлагаются комнаты на 2 и 3 места с отдельными входами. Для жителей обустроена общая кухня, туалет и душ с горячей водой, рассчитанные на две комнаты.

Комнаты имеют простую планировку и традиционный "бабушкиный" интерьер, сохранившийся с советских времен. Потолки – пластиковые с видимыми швами, на полу – деревянное покрытие, простая мебель: шкафы, стулья и столы. Кровати, укомплектованные одеялами и подушками, выглядят несколько поношенными, а старые текстильные покрытия и клеенки добавляют помещению антикварного колорита. Окна – деревянные, с вентиляторами для дополнительного комфорта.

В курортном Черноморске сдают простое жилье

Двор жилья вымощен тротуарной плиткой с обустроенной зоной отдыха под самодельным навесом из дерева и металла. Во дворе стоят пластиковые столы и скамейки.

Для отдыхающих доступны бытовые удобства: электрочайник, плита, холодильник, утюг и Wi-Fi. Питание не включено в стоимость, но на территории поблизости есть кафе, рестораны, рынок и остановки транспорта. Комнаты имеют раздельные санузлы, а вход на территорию оборудован уровнем с улицей, что делает жилье удобным и доступным для всех.

Цена за такое жилье – всего 200 грн в сутки.

Несмотря на то, что в помещении требуется обновление и генеральная уборка, они вполне подходят для временного проживания. Это – идеальный вариант для тех, кто ищет экономный отдых у моря без чрезмерного пафоса, со всеми базовыми условиями для комфортного времяпрепровождения.

