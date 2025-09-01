Мстився за Україну? Чоловік у Сіднеї протаранив консульство Росії

Порушника затримали

У Сіднеї чоловік здійснив досить цікаву аварію. Адже його авто врізалось у ворота російського консульства.

Про це пише Reuters, посилаючись на австралійську поліцію. Зазначається, що поліцейські намагались зупинити правопорушника, однак він все одно в'їхав у ворота. Інцидент стався зранку у передмісті Сіднея, місті Вуллахра.

За даними слідства, до поліції надійшов виклик з повідомленням про припаркований несанкціонований транспортний засіб біля консульства. Авто стояло біля під'їздної доріжки. По прибуттю копи Нового Південного Уельсу намагались зупинити чоловіка, поговоривши з ним. Однак правопорушник не послухав їх.

Машину порушника забрали

Авто чоловіка

Він в'їхав на авто у ворота російського консульства, після чого його затримали. Транспортний засіб вже забрав евакуатор. Поліція не уточнює ані причини ДТП, ані особу порушника. Однак, враховуючи те, що чоловік протаранив ворота саме російського консульства, це цілком може бути пов'язано з війною Росії в Україні чи з іншою країною.

Чоловік врізався у ворота консульства РФ у Сіднеї

