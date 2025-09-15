Спасатели не могут добраться до пожара. Под Днепром горит лес (видео)

Из разных уголков Днепра виден огромный столб дыма

В Днепропетровской области вспыхнул масштабный пожар. Предварительно горит лес возле Обуховки. Спасатели не могут подъехать к месту возгорания.

Об этом сообщают местные каналы. Причины возгорания и масштабы пожара точно не известны.

На опубликованных видео видно, что пожар в Обуховке настолько сильный, что даже в Днепре виден столб дыма. Днепряне фиксируют его в разных уголках города. Учитывая порывы ветра и состояние экосистемы в лесу, огонь быстро распространяется. Об этом также свидетельствует и огромный столб дыма. В приближенных районах к месту возгорания уже фиксируют запах гари, а людей призывают закрыть окна.

По словам местных каналов, спасатели не могут проехать к месту возгорания из-за перерытой песчаной дороги. Они ищут, как заехать к эпицентру пожара, чтобы ликвидировать огонь.

Заметим, что причина возгорания не известна, но пожар вполне мог произойти по неосторожности людей и тому подобное. Данных о пострадавших или распространении огня на дома не поступало.

Напомним, что в ГСЧС за прошлую неделю ликвидировали более 70 пожаров в экосистемах Днепропетровщины. Известно, что огонь уничтожил 115 гектаров территории.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Днепре произошел масштабный пожар. Ведь огонь охватит территорию бывшего комбайнового завода. Пожар не могли ликвидировать более половины дня. Однако завод не работал с 2011 года, но на территории несколько помещений сдавалось в аренду.