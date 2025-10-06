Це місто було засноване у 1898 році

В Україні є чимало міст з дивними назвами, які існують понад 200 років. До них можна віднести і Єнакієве, у якому народився президент-втікач Віктор Янукович.

"Телеграф" розповість, чому це місто в Донецькій області має таку назву. Зауважимо, що Єнакієве з 2014 року знаходиться під російською окупацією.

Це місто до війни з Росією було важливим центром видобутку вугілля, металургії та хімічної промисловості. Його назва утворилась ще у 1989 році. Тоді у населеному пункті почалось будівництво металургійного заводу "Російського товариства з виробництва заліза та сталі". Засновником був саме Ф. С. Єнакієв — підприємець вірменського походження.

Єнакієве до окупації

Цей завод дав місту чимало робочих місць, що в часи СРСР дуже сильно цінували. Тому населений пункт й назвали на честь підприємця. Але цікаво, що Єнакієве не завжди мало таку назву. Його кілька разів перейменовували.

Зміна назви міста:

1898 — 1828 — Єнакієве, на честь українського промисловця;

1928 — 1936 — Рикове, на честь радянського партійного діяча Олексія Рикова.

1936 —1944 — Орджонікідзе, на честь радянського партійного діяча Григорія Орджонікідзе.

З 1944 — дотепер — знову Єнакієве.

Як виглядало Єнакієве раніше

Цікаво, що з початку будівництва заводу населений пункт назвали Єнакіївський завод, а потім скоротили до Єнакієвого. У 1925 році поселення офіційно отримало статус міста й закріпило сучасну назву.

Окрім того, місто відоме й тим, що у ньому народився Янукович — президент-втікач, який підштовхнув українців до Євромайдану та Революції Гідності. До слова, через те, що Янукович мав судимості ще до президентського строку, чимало людей вважало, що Єнакієве — місто бандитів та в'язнів, але це лише стереотипи.

