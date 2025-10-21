Український блогер розбив розкішний спорткар у Польщі: "Телеграф" дізнався деталі (фото)

Власник авто — геймер та намагається почати музичну кар'єру

В центрі Варшави українець на дуже коштовній автівці влаштував аварію. Він був за кермом Mercedes за 11,45 млн гривень.

Що потрібно знати

ДТП сталося в центрі Варшави: Mercedes врізався в Тойоту перед пішохідним переходом

Водій, попередньо, українець Олег Кравчук, відомий як GAZDA

Алкотестер показав 2 проміле алкоголю (у 10 разів більше за норму 0,2 проміле)

Mercedes AMG GT коштує за різними оцінками 9-11 млн грн

Як сталась ДТП

Водій Mercedes врізався перед пішохідним переходом ззаду в Тойоту. Після ДТП водій Mercedes спробував утекти пішки, але свідки кинулися навздогін і швидко його спіймали. Алкотестер показав у водія-українця 2 проміле — це у 10 разів більше за допустиму норму в Україні (0,2 проміле).

Хто був за кермом

"Телеграф" з власних джерел дізнався деталі цієї історії. За кермом авто, попередньо, був Олег Кравчук, також відомий як GAZDA. В мережі він називає себе мотиватором молодих організмів, PUBG influencer'ом (блогер або геймер, який створює контент, пов’язаний із грою PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) та просто багатим дядьком.

Олег Кравчук

Також він публікує пісні власного авторства, кліп на останню з яких він виклав саме з Варшави. Відео "Баскетбольний мячик" в якому Олег згадує свій мерседес та показує його набрало 52 лайки при 111 тисячах підписників.

Mercedes GAZDA в кліпі

Неодноразово він виступав тлом і в попередніх його музичних доробках.

Олег GAZDA на своєму Мерседесі

Що за Mercedes фігурував в ДТП

Розцінки на Mercedes-Benz AMG GT 2025 року на відкритих майданчиках — від 224 902$ або ж 9, 4 млн грн. Це повноприводна машина, яка максимально може розігнатися до 285 км/год. Час розгону до 100 км/год — 4,5 секунди.

Mercedes-Benz AMG GT - недешеве задоволення

Новий Mercedes-Benz AMG GT

В базовій комплектації ця машина має шкіряно-алькантаровий салон, клімат-контроль, бортовий комп'ютер, круїз-контроль тощо. Зазначимо, що першоджерело новини про ДТП зазначало ціну машини в польських злотих — мільйон, що в українській гривні — 11,4 млн.

Раніше "Телеграф" розповідав про інше ДТП, яке також сталось у Польщі, проте українці в ньому не фігурують. У Познані мікроавтобус врізався в американську військову колону.