Поляки надихнули? На Одещині невідомі розсипали зерно з вантажівки

З машини висипалось близько 5 тонн зерна

Після низки випадків з розсипанням українського зерна у Польщі подібний інцидент стався і в Україні. На Одещині невідомі висипали з вантажівки миколаївського постачальника близько 5 тонн зерна.

Про це пишуть місцеві видання. Зазначається, що водій близько доби простояв на околицях дороги через несправність зерновоза, намагаючись самостійно його відремонтувати.

До нього під’їхали дві машини з невідомими особами та заблокували вантажівку з двох сторін. За словами водія, невідомі пояснили свої дії тим, що його фура була нібито перевантажена.

"Аргумент про навантаження — це те, що їм так здалося. Легковики з обох боків підперли фуру. Викликали туди поліцію, щоб направити на зважування. Наш водій сказав, що проблем немає, він готовий доремонтувати та їхати на зважування. Усю розмову водій знімав на відео, після чого ці люди відібрали у нього телефон, погрожували, і продовжили далі розмову", – сказав власник фури.

Після розмови з водієм один із невідомих вийшов з машини та підійшов до борту фури. Він відкрив його та поїхав з місця події. На дорогу із фури висипалося до 5 тонн зерна.

"Ситуація є абсолютно неприємною. Я вперше з таким варварством зіткнувся. Якісь невідомі люди у балаклавах чогось вимагають. Поки що така критична ситуація відбувається в країні на кордоні з Польщею, де поляки наше зерно розсипають, постає питання, як наші люди таке можуть робити? Там втрат на 500 доларів, але не в цьому справа, а в тому, що посеред дня хтось може силоміць тиснути на людей і щось вимагати від них. Що це за самоврядність?" – заявив водій.

Раніше "Телеграф" писав, що посол України у Польщі Василь Зварич відреагував на черговий акт вандалізму з українською агропродукцією на кордоні: за його словами, такі дії шкодять не лише нашій країні, а й Польщі. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи гасла польських провокаторів про те, щоб диктатор "Путін прийшов" заявив, що полякам варто бути дуже обережними "з такими історіями".