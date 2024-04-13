В Анталії сталась аварія на канатній дорозі: є загиблі та постраждалі (відео)

Одна людина загинула і 10 травмовані

У суботу, 13 квітня, у Туреччині в Анталії сталася серйозна аварія на канатній дорозі. Відомо, що одна людина загинула і 10 травмовані, ще понад сотню знімали з кабін.

Про це повідомляє Anadolu. Інцидент стався на фунікулері, який веде нагору від пляжу Коньяалти на заході Анталії.

Зазначається, що один зі стовпів з невідомих причин впав, внаслідок чого одна кабіна розбилася. Одна людина загинула, десять отримали травми.

Приблизно 180 людей зависли на величезній висоті над скелями. Для їхньої евакуації залучили численні бригади рятувальних служб і гелікоптери берегової охорони, щоб надавати допомогу постраждалим та знімати з кабін понад сотню інших людей.

Голова МВС Алі Іраклія повідомив, що всього врятовано 174 особи. За його словами, загалом було залучено 10 вертольотів та понад 2.000 рятувальників.

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