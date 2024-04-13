В Анталии произошла авария на канатной дороге: есть погибшие и пострадавшие (видео)
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Один человек погиб и 10 травмированы
В субботу, 13 апреля, в Турции в Анталии произошла серьезная авария на канатной дороге. Известно, что один человек погиб и 10 травмированы, еще более сотни снимали с кабин.
Об этом сообщает Anadolu. Инцидент произошел на фуникулере, ведущем вверх от пляжа Коньяалты на западе Анталии.
Отмечается, что один из столпов по неизвестным причинам упал, в результате чего одна кабина разбилась. Один человек погиб, десять получили травмы.
Около 180 человек повисли на огромной высоте над скалами. Для их эвакуации привлекли многочисленные бригады спасательных служб и вертолеты береговой охраны, чтобы оказывать помощь пострадавшим и снимать с кабин более сотни других людей.
Глава МВД Али Ираклия сообщил, что всего спасены 174 человека. По его словам, в общей сложности было привлечено 10 вертолетов и более 2.000 спасателей.
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