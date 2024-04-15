Не так страшно, как Россию? США хотят наказать Иран за нарушение Устава ООН

По словам заместителя представителя США, страны ООН несут за Иран коллективную ответственность

США планируют в ближайшее время попытаться привлечь Иран к ответственности за его действия вопреки воле Организации Объединенных Наций. В частности, речь идет о вопиющих нарушениях резолюций ООН, а также о нарушении Устава Организации.

Об этом заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совбеза ООН. По его словам, агрессивные действия Ирана представляют большую угрозу для международного мира и безопасности.

"Мы несем коллективную ответственность как члены Совета Безопасности за то, чтобы Иран выполнял резолюции Совета и прекратил нарушение Устава. В ближайшие дни, после консультаций с другими государствами-членами, Соединенные Штаты изучат дополнительные меры по привлечению Ирана к ответственности здесь, в Организации Объединенных Наций", – заявил он.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что официально последствия ударов, признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.