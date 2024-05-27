В Литві на виборах переміг чинний президент: Зеленський відправив привітання

Одним з перших лідерів іноземних держав привітання на адресу Науседі відправив президент України Володимир Зеленський

Чинний президент Литви Гітанас Науседа переміг у другому турі президентських виборів із результатом в 76.36% голосів виборців. Його суперниця, чинний прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте набрала 22,1% голосів.

Про це пише видання Delfi. Зазначається, що підраховано голоси на 1723 дільницях з 1895, Науседа вже публічно оголосив про свою перемогу на виборах.

Інгріда Шимоніте також вже привітала переможця. А одним з перших лідерів іноземних держав привітання на адресу Науседі відправив президент України Володимир Зеленський.

"Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", – написав український президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна готова відправити своїх солдатів в Україну. В уряді країни очікують, поки офіційний Київ про це попросить.

Литовські військові інструктори можуть повернутися в Україну, щоб навчати бійців Сил Оборони. Раніше про подібний крок заявляла Естонія. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж.