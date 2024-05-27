В Литве на выборах победил действующий президент: Зеленский отправил поздравления

Одним из первых лидеров иностранных государств поздравления в адрес Науседи отправил президент Украины Владимир Зеленский

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов с результатом 76,36% голосов избирателей. Его соперница, действующий премьер-министр страны Ингрида Шимоните, набрала 22,1% голосов.

Об этом пишет издание Delfi. Отмечается, что подсчитаны голоса на 1723 участках из 1895, Науседа уже публично объявил о своей победе на выборах.

Ингрида Шимоните тоже уже поздравила победителя. А одним из первых лидеров иностранных государств приветствия в адрес Науседы отправил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уважаемый Гитанас Науседа, поздравляю вас с переизбранием! Вы всегда были с нами в эти сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей нашей Европе", – написал украинский президент.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна готова отправить своих солдат в Украину. В правительстве страны ожидают, пока официальный Киев об этом попросит.

Литовские военные инструкторы могут вернуться в Украину, чтобы учить бойцов Сил Обороны. Ранее о подобном шаге заявляла Эстония. Вильнюс готов пойти на такой шаг в рамках коалиции, которую мог бы возглавить Париж.