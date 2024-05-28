Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів": президент закликає до референдуму, в ЄС та США вже відреагували

На Заході категорично засудили дії грузинського парламенту

Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" попри те, що президентка країни Саломі Зурабішвілі наклала вето. Лідерка країни закликала громадян зібрати підписи щодо референдуму.

Про це повідомляє портал SOVA. Місцеві жителі обурюються та збираються вийти на акції протесту 2 червня на площі Першої Республіки о 20:00 за місцевим часом.

Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників у Тбілісі. Вона розкритикувала 84 депутати, чиї голоси допомогли провладній більшості обійти її вето. Президентка наголосила, що вони "не зможуть змінити майбутнє цієї країни" і закликала громадян Грузії обрати чого вони хочуть — європейського майбутнього чи російського рабства.

"Ми повинні все зробити для того, щоб підготуватися до 26 жовтня (дню парламентських виборів — ред.), яке буде нашою відповіддю на сьогоднішній день. А я в цей час працюватиму над тим, щоб наші партнери, наші друзі – оскільки деякі так і не зрозуміли, хто нам друг, а хто — ворог на віки віків, — щоб наші друзі були поряд з нами", — зазначила Зурабішвілі.

У Конституції Грузії сказано, що президент країни може призначити референдум у разі, якщо цього вимагав парламент, уряд або щонайменше 200 тисяч виборців. Проводиться він протягом 30 днів після надходження вимоги щодо його проведення.

На рішення парламенту вже відреагували на Заході. Держдеп США засудив подолання вето президента. Ухвалення закону про "іноагентів" віддаляє Грузію від членства в ЄС.

"Сполучені Штати засуджують цю дію. Прийнявши цей закон, "Грузинська мрія" розвернула країну зі шляху вступу до ЄС і НАТО і проігнорувала думку грузинського народу, який останні кілька тижнів проводить акції протесту проти цього закону. "Грузинська мрія" не зважила на рекомендацію Венеціанської комісії та партнерів Грузії про те, що цей закон піддасть стигматизації громадянське суспільство і ЗМІ, обмежуючи основні права. Дії правлячої партії та антизахідна риторика загрожують демократичному шляху Грузії, майбутній економічній безпеці, членству в ЄС та ставлять під загрозу грузино-американські відносини" — сказав прессекретар Держдепартаменту США Меттью Міллер.

Президент Ради Європи Шарль Мішель заявив, що на наступному засіданні Єврорада обговорюватиме питання Грузії. Він також наголосив, що подібні закони віддаляють країну від членства у Євросоюзі.

"У грудні Європейська рада прийняла рішення надати Грузії статус кандидата в тому сенсі, що Грузія зробить відповідні кроки та здійснить необхідні реформи. Ухвалення парламентом "закону про прозорість" є кроком назад і ще більше веде Грузію зі шляху вступу до ЄС", — написав Мішель у Twitter.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що члени ЄК неодмінно розглянуть усі можливі варіанти, щоб закликати уряд Грузії до прагнення ЄС.

"Переважна більшість грузинського народу хоче вступити до ЄС. Але закон "Про прозорість іноземного впливу" суперечить основним принципам і цінностям Європейського Союзу, негативно впливає на шлях Грузії до ЄС. Ми розглядаємо всі варіанти і закликаємо уряд Грузії повернутися до прагнень до вступу до ЄС", — заявила вона.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч також рішуче засудила дії грузинського парламенту. Рада Європи повністю підтримує прагнення Грузії стати членом європейського суспільства.

"Я глибоко стурбована негативним впливом цього закону на поінформовані суспільні дебати, плюралізм та політику демократичного стримування та балансу, що потенційно може підірвати умови для проведення вільних та справедливих виборів", — написала Марія Пейчинович-Буріч.

У посольстві Великобританії в Тбілісі назвали ігнорування вето президента Грузії "кроком назад" і підкреслили, що це завдасть великих втрат країні на її шляху до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Грузії 14 травня, під крики протестувальників, ухвалили скандальний закон про "іноагентів". Не раз звучали думки, що за основу було взято російський закон про іноагентів і подібний документ "штовхає країну під контроль Кремля".