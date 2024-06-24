"Угорці зляться": Україна отримає перший транш заморожених активів РФ, названо дату та розмір

Транш важливий тим, що він стане першим, який згодом переросте у регулярний потік коштів.

Перший транш від заморожених російських активів може бути виділений Україні вже сьогодні, 24 червня. Він складатиметься з 1,4 мільярда доларів.

Про це пише Politico. Журналісти очікують, що це оголосить головний дипломат ЄС Жозеп Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, яка зараз проходить у Люксембурзі.

Видання зазначає, що цей транш важливий тим, що він стане першим, який згодом переросте у регулярний потік коштів. Угорщина, ймовірно, не зможе його блокувати, як це було із виплатами за українську зброю в рамках Європейського фонду миру.

Як це працюватиме: надприбутки прямуватимуть через країни-члени, які працюватимуть як агенти-виконавці, тобто закуповуватимуть продукцію, яку Україна вказала як пріоритетну. За словами трьох дипломатів, країни, обрані для отримання траншу, включають Німеччину, Чехію та Данію. Очікується, що Італія, Латвія, Румунія та Швеція нестимуть відповідальність за наступний транш навесні 2025 року.

Декілька європейських дипломатів розповіли журналістам, що рішення обійти вето Угорщини розлютило угорців. Тепер Будапешт може посилити своє вето на Європейський фонд миру у розмірі 6,6 мільярдів євро. Очікується, що це питання буде розглянуте на сьогоднішньому засіданні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ЄС знайшли спосіб обійти вето Угорщини на підтримку України.