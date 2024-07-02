Припинити вогонь заради переговорів: у Зеленського розповіли, що Україна відповіла Орбану на його пропозицію

В Офісі президента пояснили, чим не підійшла пропозиція Віктора Орбана

Україна відкинула пропозицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо припинення вогню. В Офісі президента наголосили, що це не перша країна, яка намагається схилити Україну до такого формату перемир’я.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. Він зазначив, що позиція України щодо закінчення війни давно відома усьому світу.

"Угорщина – не перша країна, яка говорить про подібний варіант подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка, справді, як ви кажете, чітка, зрозуміла і відома (перед відповіддю Жовкви журналістка сказала, що позиція України відома – Україна відкидає такі пропозиції – ред.). Україна дійсно хоче миру, і у нас є для цього інструмент – Україна провела перший, інавгураційний саміт миру і готується до другого”, – розповів Жовква.

Заступник глави ОП додав, що також було обговорено ймовірну присутність Росії на другому саміті миру. Це буде можливо за умови, якщо влада РФ припинить говорити мовою ультиматумів і покаже, що готова до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, що 2 липня Віктор Орбан прибув до Києва із неоголошеним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив, у тому числі, припинення війни. Він заявив, що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпів переговорів із Росією. А мирний план, який просуває Україна, потребує надто багато часу для реалізації.

Також "Телеграф" розповідав про те, що мирний план України буде готовий до кінця 2024 року. Наразі наша країна працює над трьома пріоритетними складовими, сказав Володимир Зеленський.