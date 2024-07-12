Орбан знову зустрівся з Трампом: що вони говорили про Україну

"Мирний вояж" угорського прем'єра триває

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом. Зокрема, вони поговорили мир в Україні.

Про це Орбан повідомив у соцмережі Х (Twitter). Зустріч відбулася у резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він вирішить цю проблему", — написав угорський прем'єр.

Своєю чергою Трамп подякував Орбану за візит. Про це він написав у соцмережі Truthsocial.

"Дякую, Вікторе. Має бути мир, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися", — зазначив Трамп.

Як відомо, Орбан у березні вже зустрічався з Трампом. Тоді угорського прем'єра супроводжувала молодша донька.

Нагадаємо, 2 липня Віктор Орбан відвідав Україну вперше за 12 років. У Києві він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Угорський прем’єр запропонував йому в односторонньому порядку "припинити вогонь" заради старту переговорів із РФ про мир. Він заявив, що мирні ініціативи України "вимагають багато часу". Орбан попросив Зеленського подумати над його пропозицією. В Офісі президента пропозицію угорського політика одразу відставили убік.

5 липня Орбан офіційно прибув до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Через кілька днів, 8 липня, Орбан прибув з візитом до Пекіна, під час якого обговорив із Сі Цзіньпіном свій "мирний план".

Потім 10 липня Орбан зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Вашингтоні. Він попросив підтримати його ініціативу.