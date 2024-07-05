Футбольний фанат та музикант: що відомо про нового британського прем'єра Стармера, що він говорить про Україну

У політиці він провів уже майже десять років

На позачергових парламентських виборах у Великій Британії більшість голосів отримала опозиційна Лейбористська партія, яку очолює Кір Стармер. Він обійме посаду нового прем’єр-міністра Великої Британії замість Ріші Сунака.

"Телеграф" розповідає, що відомо про життя Кіра Стармера. Також важливо розуміти його позицію щодо України.

За даними з його біографії, яка знаходиться у відкритих джерелах, він присвятив політиці вже майже 10 років. За цей час Стармер змінив низку важливих посад і виступав за ухвалення важливих рішень.

Біографія Кіра Стармера

Народився 2 вересня 1962 року в Саутуарці (Лондон).

Його батько — Родні Стармер, займався виробництвом слюсарних інструментів, мати — Джозефіна Стармер, старша сестра — Анна (народилася в червні 1961), молодші брат і сестра, двійнята Ніколас і Кетрін (народилися в березні 1964).

Сам політик неодноразово розповідав, що коли він був маленьким, його родина мала проблеми з грошима. Був випадок, коли Кір влучив футбольним м’ячем у вікно. Тоді його батько забив вікно дошками, оскільки на скління не було грошей. При цьому сам Стармер підкреслює своє просте та скромне походження.

Відомо, що Стармер закінчив Райгітську школу грамоти. Займався музикою, освоїв флейту достатньо для вступу в Гілдхоллську школу музики.

З відзнакою закінчив Лідський університет зі ступенем бакалавра права, а потім вивчав право в Сент-Едмунді Холлі Оксфордського університету, де отримав ступінь бакалавра цивільного права. 1987 року прийнятий до колегії адвокатів.

Після цього кілька років Стармер займався захистом прав людини.

2002 року призначений королівським адвокатом, а з 2008 по 2013 рік очолював Королівську прокурорську службу на посаді головного державного обвинувача.

У політику Стармер прийшов у 2015 році. Тоді його було обрано до Палати громад від лондонського округу Холборн.

23 вересня 2019 року на конференції лейбористів у Брайтоні Стармер безуспішно домагався однозначного позиціонування партії за збереження членства Великобританії в ЄС, що суперечило "нейтральному" курсу Корбіна, тодішнього керівника.

Після того як лейбористи на чолі з Корбіном програли на виборах у 2017 та 2019 роках партія обрала новим лідером Стармера.

Також варто додати цікавий факт про Кіра Стармера — він любить футбол і досі грає у цю гру у вихідні. Також політик є шанувальником футбольного клубу Арсенал.

Позиція Кіра Стармера щодо України

2023 року політик вперше приїжджав з візитом до Києва і пообіцяв, що Україна завжди матиме "непохитну підтримку" його партії.

"З лейбористами військова, фінансова, дипломатична та політична підтримка України з боку Великобританії залишиться непохитною", — говорив він.

Водночас лейбористи підтримують створення спецтрибуналу за злочин, скоєний росіянами під час війни. Також партія підтримує конфіскацію активів РФ та їх використання для допомоги Україні.

Варто додати, що партія підтримує ініціативу України щодо вступу до НАТО.

"Ми гратимемо провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", — зазначав політик.

Нагадаємо, раніше експерти Олексій Якубін та Володимир Фесенко розповіли "Телеграфу", чи варто переживати Україну через зміну уряду у Великій Британії.