Десятки людей загинули під час падіння літака у Бразилії: деяких врятувало диво

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва оголосив триденну жалобу

Деякі пасажири, переплутавши виходи на посадку, не потрапили на літак у Бразилії, який зазнав аварії, що призвело до загибелі 61 людини. Це врятувало життя близько 10 людей.

За словами одного з них, щонайменше 10 людей чекали біля не тих воріт і спізнилися на літак, розповів чоловік бразильському виданню Globo, пише CNN. Коли люди зрозуміли, що помилилися виходом на посадку, вони дуже просили працівників аеропорту пропустити на борт літака, але їм відмовили.

"Вони сказали мені: "Містере, ви не сядете на цей літак, тому що ми вже перевищили ліміт посадки". Я навіть трохи натиснув на них. "Містере, посадіть мене на цей літак, мені треба летіти", а він відповів: "Ніяк, я можу тільки перебронювати ваш квиток". У мене тремтять ноги, тільки Бог знає, як я почуваюся. Слава Богу, що ми не потрапили на цей літак", — поділився емоціями чоловік.

За даними авіакомпанії Voepass Linhas Aereas, що володіє літаком, який зазнав аварії, всі 57 пасажирів, які перебували на борту літака, мали бразильські документи. Представники авіакомпанії заявили, що наразі немає інформації про причини авіакатастрофи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Підмосков’ї розбився пасажирський літак. Це сталося у липні, були загиблі та постраждалі.