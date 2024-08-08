Дав задню: Іран може відмовитися від своїх планів атакувати Ізраїль

США відкрито натякнули Ірану, що масований удар по Ізраїлю тільки підвищить градус напруженості

Іран може змінити свої плани та відмовитися від масштабної атаки на Ізраїль. Втім, це не значить, що не буде іншої реакції на ліквідацію лідера проіранського радикального руху ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Про це пише американське видання Politico. Зазначається, що останнім часом США через дипломатичні канали та залучених союзників на Близькому Сході дали Тегерану зрозуміти, що той повинен переглянути рішення про військовий напад на Ізраїль.

Зокрема в США відкрито натякнули Ірану, що масований удар по Ізраїлю тільки підвищить градус напруженості та може призвести до прямої війни між двома державами. Окрім цього, в США порекомендували Ірану переглянути реакцію на вибух, яким було вбито Ханію. Вашингтон зазначив, що його смерть – результат вибуху дистанційно керованої бомби, закладеної заздалегідь в ході таємної операції, а не частина масштабної атаки.

Тегеран під тиском США переглянув свою думку, хоча спочатку це заперечував, сказали виданню джерела. При цьому офіційні особи США відправили Ірану послання, у якому запропонували йому переглянути плани, оскільки під час вибуху не загинув жодний громадянин країни. Зараз США все ще очікують реакцію на вбивство Ханії, проте повномасштабного неминучого нападу на Ізраїль, схоже, не буде.

Нагадаємо, в Ірані ліквідували ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це обурило офіційний Тегеран, який обіцяв помститись. Західні розвідки вважають, що скоро Іран атакує Ізраїль. Причому є декілька дат нападу. До нападу Іран може залучити власних "проксі". Військовий експерт навіть назвав ракети, які скоріше за все застосують.

Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС. У Штатах припускають, що зворотна відповідь Ірану буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух "Хезболла"

Тим часом російський режим почав передавати своїм іранським союзникам передові системи протиповітряної оборони та радари до них. Ймовірно, саме цьому питанню був присвячений візит воєнного злочинця Сергія Шойгу, який 5 серпня мав зустріч з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і з командувачем збройних сил Ірану бригадним генералом Мохаммадом Багері.