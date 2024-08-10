Мінус ще один: ізраїльска армія ліквідувала чергового командира бойовиків ХАМАСу

Аль-Хадж, як старший командир, відповідав за підготовку підрозділів бойовиків ХАМАС та запуски ракет з Лівану

Армія оборони Ізраїля 9 серпня ліквідувала чергового старшого командира з лав проіранського радикального руху ХАМАС. Самера Махмуда аль-Хаджа було знищено на території Лівану, який контролює ще одне радикальне проіранське угруповання, "Хезболла".

Про це повідомила АОІ у своєму Telegram. Зазначено, що аль-Хаджа знищили авіаударом по району Сидона у Лівані, який розташований за 60 кілометрів від кордону між державами.

Як зазначили у повідомленні, аль-Хадж, як старший командир, відповідав за підготовку підрозділів бойовиків ХАМАС та запуски ракет з Лівану у бік територій Ізраїлю. Також він керував табором Айн аль-Хільва біля Сидона, де вербував і готував бойовиків організації для нападу на Ізраїль.

"ЦАХАЛ і ІСА продовжуватимуть діяти проти терористичної організації ХАМАС і знищувати потенціал терористичної організації", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Ірані ліквідували ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це обурило офіційний Тегеран, який обіцяв помститись. Західні розвідки вважають, що скоро Іран атакує Ізраїль. Причому є декілька дат нападу. До нападу Іран може залучити власних "проксі". Військовий експерт навіть назвав ракети, які скоріше за все застосують.

Втім, нещодавно стало відомо, що Іран може змінити свої плани та відмовитися від масштабної атаки на Ізраїль. Втім, це не значить, що не буде іншої реакції на ліквідацію лідера проіранського радикального руху ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Російський режим почав передавати своїм іранським союзникам передові системи протиповітряної оборони та радари до них. Ймовірно, саме цьому питанню був присвячений візит воєнного злочинця Сергія Шойгу, який 5 серпня мав зустріч з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і з командувачем збройних сил Ірану бригадним генералом Мохаммадом Багері.