Курська битва не завадить: чому Україна не планує зупиняти транспорт російського газу до ЄС

Є кілька причин

Україна та Росія не планують зупиняти транзит газу до Європи, попри бойові в Курській області поблизу ключового транскордонного транзитного пункту "Суджа".

Як зазначає Bloomberg, спираючись на слова анонімного джерела, обидві сторони мають фінансовий стимул продовжувати постачання палива.

Київ, завдяки транзиту газу, отримує найважливіші кошти для його зруйнованої війною економіки – приблизно $1 млрд у 2021 році. Водночас Європа залишається одним із найбільших споживачів трубопровідного газу Росії.

"Україна хоче, щоб її вважали надійним партнером Європи, сподіваючись, що трейдери регіону більше використовуватимуть її величезні газові сховища. І вона має вагомі причини для захисту інфраструктури, оскільки трубопроводи, які не використовуються, можуть стати об'єктами військових атак або стати непридатними, а їх ремонт буде дорогим", — йдеться у публікації.

Але, за словами джерела, будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на газовимірювальній станції "Суджа" може зупинити постачання. Наразі ж після прориву кордону українськими бійцями ймовірність цього надзвичайно висока.

Російський "Газпром" відмовився коментувати вищевикладену ситуацію, як і Міністерство енергетики України.

"Ми маємо намір продовжити надання послуг з транспортування газу в рамках угоди", – сказали у "Нафтогазі", маючи на увазі угоду про транзит газу, термін дії якої спливає у грудні.

Зауважмо, що, попри третій рік повномасштабного вторгнення Росії, деякі країни Європи, такі як Австрія, Словаччина та Молдова, продовжують імпортувати постачання "Газпрому" через Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кажуть західні аналітики про наступ ЗСУ під Курськом та чому у Росії є лише два виходи.