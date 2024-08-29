Подруга-стрімерша видала Дурова через геолокацію: як виглядає супутниця власника Telegram (фото)

Необережний крок допоміг французькій поліції

У світі технологій та соціальних мереж навіть найменша необережність може мати серйозні наслідки. Нещодавно це на власному досвіді відчув Павло Дуров, засновник популярного месенджера Telegram, якому нещодавно висунули звинувачення. Французька влада змогла вистежити та затримати Дурова завдяки необачному вчинку його супутниці.

24-річна Юлія Вавілова, яку вважають дівчиною Дурова, опублікувала пост в Інстаграмі з увімкненою геолокацією. Саме ця інформація допомогла французьким правоохоронцям визначити місцеперебування Павла Дурова, пише Dailymail.

Вавілова супроводжувала Дурова під час його подорожей колишніми радянськими республіками, такими як Казахстан, Киргизстан та Азербайджан. Також він близько 50 разів приїжджав до Росії. Живе вона в Дубаї, а займається, за деякими даними, криптовалютою. Сама себе Юлія називає стрімершою, геймершою. Також вона вивчає мови, веде канал з обходу російських санкцій тощо.

Реакція спільноти

Ця новина спричинила хвилю спекуляцій та теорій змови в інтернеті. Деякі користувачі навіть припустили, що Вавілова могла бути агентом спецслужб, наприклад, ізраїльського Моссаду, і що її завданням було видати місцеперебування Дурова. Втім, підтвердження таким думкам немає.

За даними росЗМІ, Юлія Малець (Вавілова) раніше зустрічалась з 29-річним Георгієм Сардаряном, який займається криптовалютою. Його батько є відомим в російських колах бізнесменом та колишнім чиновником. Тиграна Сардаряна також називають близьким другом Нікола Пашиняна, прем’єр-міністра Вірменії.

Як вказують представники російських ЗМІ, 24-річна Юлія виросла у звичайній сім’ї, батько дівчини є інкасатором.

Нагадаємо, що Павлу Дурову висунуто 12 звинувачень. У разі визнання його винним, йому загрожує до 20 років ув'язнення.

Хто такий Павло Дуров?

Павло Дуров — відомий програміст та підприємець. Він заснував соціальну мережу "ВКонтакте" у 2006 році, коли йому був лише 21 рік. Пізніше Дуров створив месенджер Telegram, який став популярним у всьому світі.

Месенджер Telegram відомий своїм потужним шифруванням, яке захищає приватність користувачів. Однак ця ж функція зробила його привабливим для злочинців та терористичних угруповань. Спецслужби неодноразово вимагали від Дурова надати доступ до даних користувачів, але він відмовлявся.

Раніше "Телеграф" також розповідав про колишню дружину Дурова. Жінка з прізвищем Болгар подала на нього до суду.