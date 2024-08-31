Народилася в українській родині, але завжди жила в Росії: як зараз виглядає мати Павла Дурова і що говорить про арешт сина (фото)

Жінка зовсім не з'являється у публічному просторі

На тлі затримання у Франції засновника соцмережі "Вконтакті" та месенджера Telegram Павла Дурова, інтерес громадськості до підприємця та його родини лише зростає. Цікаво, що його мама Альбіна є українкою.

"Телеграф" розкаже більше про мати Павла Дурова. Зокрема, який вигляд має та чи зреагувала на арешт сина у Франції.

Що відомо про маму Дурова

Альбіна Іваненко (дівоче прізвище) з'явилась на світ 3 квітня 1951 року. Вона походить з княжої української родини, хоча весь час проживала в Росії. Коли відбувалась Жовтнева революція, родину депортували з Києва до Сибіру.

Іваненко здобувала освіту журналіста в Росії, а також певний час проживала в Німеччині та викладала студентам в Італії. Згодом жінка вийшла заміж за російського філолога Валерія Дурова.

Чоловік понад 20 років очолював кафедру класичної філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. Через певний час Альбіна також почала викладати в цьому університету.

У подружжя з'явилось двоє дітей — Павло та Микола. Обидва сини мали сильні здібності до математики та програмування, тому почали реалізовуватись у цьому напрямку. Павло та Микола спільно заснували соціальну мережу "ВКонтакті".

Цю соцмережу заборонили в Україні у 2017 році як санкції через те, що Росія анексувала Крим і на той час протягом 3 років вела збройну агресію на Донбасі.

Який вигляд має мама Дурова

Кілька років тому Павло Дуров зворушливо привітав маму з днем народження. Тоді підприємець поширив світлину своєї рідної людини, на якій видно, як вона виглядала в молоді роки.

Альбіна Дурова, фото з мережі

Також у мережі є спільне фото Павла зі своєю мамою Альбіною. На ньому підприємець тримає в руках телефон і щось розповідає близькій людині. Ймовірно, світлина зроблена протягом останніх років.

Альбіна та Павло Дурови, фото з мережі

Помітно, що жінка пофарбована у білявку та має коротку стрижку. Також на ній не видно ознак старіння, водночас залишається стрункою. Зараз Альбіні Дуровій — 73 роки.

Як відреагувала мама Дурова на його арешт

Альбіна Дурова взагалі не з'являється у публічному просторі. Вона уникає будь-яких коментарів журналістам. Також невідомо, чи підтримує вона спілкування з сином. Тому залишається таємницею, як жінка відреагувала на арешт сина. Зі слів сусідів, мати Дурова все життя є замкнутою і небагатослівною.

Деякі люди подейкують, що подружжя Дурових припинило жити разом. Є чутки, що батько підприємця залишився на квартирі на Комишевій вулиці в Санкт-Петербурзі, а мати переїхала в інше місце. Були версії, що вона оселилась в Приморському районі або на Малій Конюшинній разом із сином Миколою.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про справу із затриманням Павла Дурова у Франції. Йому висунули одразу кілька звинувачень.