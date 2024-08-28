"Дружина" Дурова подала на нього до суду: хто вона, як виглядала раніше і зараз (фото)

Позов до суду було подано у 2023 році

На власника Telegram, якого заарештували у Франції, як виявилося, порушили ще одну кримінальну справу. Тепер уже у Швейцарії у справі про можливе насильство до дитини.

Про це пише Forbes. За даними видання, позивачем у цій справі є Ірина Болгар, яка називає себе матір’ю трьох дітей Дурова. У позові, який вона подала у 2023 році, стверджується, що Дуров нібито застосовував фізичне насильство щодо одного зі своїх дітей.

За словами представника Женевського суду, йдеться про дитину, яка народилася у 2017 році. У справі фігурують п’ять інцидентів, що відбулися між 2021 та 2022 роками, які, як пише Forbes, призвели до травм (включаючи струс мозку) та порушень сну у дитини.

Як докази представлені розшифровки повідомлень між Болгар і Дуровим та медична довідка від квітня 2023 року, що підтверджує, що дитина продовжує страждати від тривожності та має проблеми зі сном через насильство. Як зазначають журналісти, імена Болгар та дітей у позові за швейцарськими законами не згадуються, але в ньому наводяться деталі, що дозволяють ідентифікувати особу Дурова, зазначає Forbes. Адвокат Ірини Болгар підтвердив її участь у позові, але відмовився розкривати подробиці.

Також "цивільна дружина" Дурова стверджує, що Дуров припинив виплату аліментів у 2022 році. З цього питання також вже відкрито справу, але рішення щодо неї поки що немає.

Хто така Ірина Болгар і як виглядала раніше і зараз

Як говориться в "шапці" профілю жінки, вона юрист та йог, а також займається підтримкою прав людини та фемінізму. Наразі Ірина Болгар проживає у Швейцарії. Спочатку жінка не показувала своїх спільних фото з мільярдером. Проте пізніше опублікувала знімок із так званим коханим та дітьми.

Як Болгар виглядала раніше

Болгар у дитинстві:

На фото нижче, як пишуть росЗМІ, мешканка Санкт-Петербурга Ірина Болгар у 2010 році. Передбачається, що на фото саме та Болгар, про яку йдеться, але підтверджень цьому немає.

А так виглядали Дуров та Болгар у 2016 році — за рік до народження сина, який фігурує у кримінальній справі.

Спільне фото Болгар та Дурова

Так Болгар виглядає зараз:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що власника популярного месенджера Telegram Павла Дурова випустили з місця тимчасового утримання, де він перебував усі ці дні. Але лише з метою проведення допиту та, можливо, висунення звинувачення.