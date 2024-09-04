Всі його колишні. Згадуємо кожного ексміністра епохи Зеленського (інфографіка)

Згадуємо усі рокірування упродовж останніх років

У Кабміні відбуваються серйозні зміни: Верховна Рада 4 вересня один за одним відправила у відставку чотирьох міністрів. Це ще далеко не кінець рокірувань — далі очікуються нові відставки та призначення, ліквідація та об’єднання міністерств.

"Телеграф" згадує, як змінювався головний виконавчий орган за весь період президентства Володимира Зеленського. Хоча за квотою президента призначають лише міністра оборони та закордонних справ, проте з часу його обрання у парламенті (який призначає інших членів Кабміну) діяла пропрезидентська "монобільшість", отже, так чи інакше, всі вони — "його колишні".

Хто пішов 4 вересня?

Рада проголосувала за звільнення таких міністрів:

Камишін Олександр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Він переходить на роботу в ОП заступником голови Офісу Андрія Єрмака

– Міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Він переходить на роботу в ОП заступником голови Офісу Андрія Єрмака Стефанішина Ольга – Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. За чутками, на неї чекає підвищення.

– Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. За чутками, на неї чекає підвищення. Стрілець Руслан – Міністр захисту довкілля.

– Міністр захисту довкілля. Малюська Денис — Міністр юстиції

Заяви про відставку написали ще:

Дмитро Кулеба — Звільнення очільника МЗС розглядати у Верховній Раді не починали.

— Звільнення очільника МЗС розглядати у Верховній Раді не починали. Ірина Верещук — Не вистачило голосів.

Можливо, їх кандидатури розглянуть повторно 5 вересня, коли мають призначати нових міністрів замість звільнених.

Колишні міністри

Уряд Гончарука

Кадрові ротації у Кабміні на регулярній основі почалися після відставки уряду Олексія Гончарука. Минулий уряд був сформований 29 серпня 2019 року після вступу до повноважень депутатів Верховної Ради IX скликання.

Гончарук очолював уряд шість місяців до 4 березня 2020 року та пішов після скандалу з аудіозаписами. У мережу злили запис з наради, де Гончарук каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" і "туман в голові".

Його відставка потягла за собою і відставку всього уряду. Ось яким був його склад:

Колишній Міністр економіки України Тимофій Милованов після відставки став президентом Київської школи економіки.

Вадим Пристайко після МЗС був призначений послом до Великої Британії, проте протримався до липня 2023 року. Зеленський звільнив дипломата після того, як він в ефірі Sky News сказав, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен" щодо вдячності Бенові Воллесу.

Колишня глава Мінфіну Оксана Маркарова зараз є послом у Сполучених Штатах.

З усіх міністрів уряду Гончарука на своїй посаді аж до сьогодні втримався лише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — справжній патріарх і довгожитель уряду.

Колишні з Уряду Дениса Шмигаля

Після відставки уряду Олексія Гончарука прем'єр-міністром було призначено Дениса Шмигаля. Останній зміг дуже довго утримувати своє крісло, чого не скажеш про інших його колег:

Відставка міністрів у травні 2021 року. Міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку. Звільнили та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

та міністр інфраструктури подали заяви про відставку. Звільнили та міністра охорони здоров'я У липні 2021 року після років суспільного тиску пішов у відставку голова МВС Арсен Аваков . Він перебував на посаді 7 років, побивши усі рекорди та переживши уряд Гройсмана та уряд Гончарука.

. Він перебував на посаді 7 років, побивши усі рекорди та переживши уряд Гройсмана та уряд Гончарука. У листопаді 2021 року звільнили міністра оборони Андрія Тарана (проблеми з оборонним замовленням) та віцепрем’єр-міністра стратегічної промисловості Олега Уруського .

(проблеми з оборонним замовленням) та віцепрем’єр-міністра стратегічної промисловості . 3 листопада 2022 року міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов був звільнений Верховною Радою у зв'язку з переходом на посаду голови правління НАК "Нафтогаз". Його міністерство було об'єднано з Міністерством інфраструктури.

був звільнений Верховною Радою у зв'язку з переходом на посаду голови правління НАК "Нафтогаз". Його Голова МВС Денис Монастирський загинув у січні 2023 при падінні вертольота у Броварах під Києвом. Його смерть стала великою втратою та потрясінням.

У березні 2023 подав у відставку скандальний міністр освіти та науки Сергій Шкарлет . Він запам’ятався плагіатом та спробою звільнити МОН президента НаУКМА.

. Він запам’ятався плагіатом та спробою звільнити МОН президента НаУКМА. 27 липня 2023 Рада звільнила з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка . Три роки його менеджменту супроводжувалися скандалами, останній стосувався виділення бюджетних коштів на серіал про Поворознюка.

. Три роки його менеджменту супроводжувалися скандалами, останній стосувався виділення бюджетних коштів на серіал про Поворознюка. У вересні 2023 року Олексій Резніков подав у відставку з посади міністра оборон через скандали із закупівлями, найгучнішими були "яйця по 17" та літні куртки для ЗСУ за ціною зимових.

подав у відставку з посади міністра оборон через скандали із закупівлями, найгучнішими були "яйця по 17" та літні куртки для ЗСУ за ціною зимових. У листопаді 2023 року Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта . Він втрапляв у скандали через сексистські висловлювання.

. Він втрапляв у скандали через сексистські висловлювання. 7 лютого 2024 Рада відправила у відставку міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Її критикували за погану комунікацію з ветеранами, затримку створення національного військового меморіального кладовища, а програму "Помічник ветерана" не вважають корисною.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому вирішили звільнити одразу половину міністрів. Влада прагне продовжити роботу нинішнього прем'єра, одночасно надаючи новий імпульс внаслідок свіжих призначень.