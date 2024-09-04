Все его бывшие. Вспоминаем каждого экс-министра эпохи Зеленского (инфографика)

Вспоминаем все рокировки на протяжении последних лет

В Кабмине происходят серьезные изменения: Верховная Рада 4 сентября один за другим отправила в отставку четырех министров. Это еще далеко не конец рокировок — дальше ожидаются новые отставки и назначения, ликвидация и объединение министерств.

"Телеграф" вспоминает, как менялся главный исполнительный орган за весь период президентства Владимира Зеленского. Хотя по квоте президента назначают только министра обороны и иностранных дел, однако со времени его избрания в парламенте (назначающем других членов Кабмина) действовало пропрезидентское "монобольшинство", следовательно, так или иначе, все они — "его бывшие".

Кто ушел 4 сентября?

Рада проголосовала за увольнение таких министров:

Камышин Александр – Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Он переходит на работу в ОП заместителем председателя Офиса Андрея Ермака

– Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Он переходит на работу в ОП заместителем председателя Офиса Андрея Ермака Стефанишина Ольга – Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. По слухам, ее ждет повышение.

– Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. По слухам, ее ждет повышение. Стрелец Руслан – Министр защиты окружающей среды.

– Министр защиты окружающей среды. Малюска Денис — Министр юстиции

Заявления об отставке написали еще:

Дмитрий Кулеба — Увольнение главы МИД рассматривать в Верховной Раде не начинали.

— Увольнение главы МИД рассматривать в Верховной Раде не начинали. Ирина Верещук — Не хватило голосов.

Возможно, их кандидатуры будут рассмотрены повторно 5 сентября, когда должны назначать новых министров вместо уволенных.

Бывшие министры

Правительство Гончарука

Кадровые ротации в Кабмине на регулярной основе начались после отставки правительства Алексея Гончарука. Прошлое правительство было сформировано 29 августа 2019 г. после вступления в полномочия депутатов Верховной Рады IX созыва.

Гончарук возглавлял правительство шесть месяцев до 4 марта 2020 и ушел после скандала с аудиозаписями. В сеть слили запись с совещания, где Гончарук говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".

Его отставка повлекла за собой и отставку всего правительства. Вот каков был его состав:

Бывший Министр экономики Украины Тимофей Милованов после отставки стал президентом Киевской школы экономики.

Вадим Пристайко после МИДа был назначен послом в Великобританию, однако продержался до июля 2023 года. Зеленский уволил дипломата после того, как он в эфире Sky News сказал, что "сарказм между дружественными странами не нужен" по благодарности Бену Уоллесу.

Бывшая глава Минфина Оксана Маркарова сейчас является послом в Соединенных Штатах.

Из всех министров правительства Гончарука в своей должности до сих пор удержался только министр цифровой трансформации Михаил Федоров — настоящий патриарх и долгожитель правительства.

Бывшие из Правительства Дениса Шмыгаля

После отставки правительства Алексея Гончарука премьер-министром был назначен Денис Шмигаль. Последний смог очень долго удерживать свое кресло, чего не скажешь о других его коллегах:

Отставка министров в мае 2021г. Министр экономического развития и торговли Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявление об отставке. Уволили и министра здравоохранения Максима Степанова.

и министр инфраструктуры подали заявление об отставке. Уволили и министра здравоохранения В июле 2021 года после лет общественного давления ушел в отставку глава МВД Арсен Аваков . Он занимал должность 7 лет, побив все рекорды и пережив правительство Гройсмана и правительство Гончарука.

. Он занимал должность 7 лет, побив все рекорды и пережив правительство Гройсмана и правительство Гончарука. В ноябре 2021 года уволили министра обороны Андрея Тарана (проблемы с оборонным заказом) и вице-премьер-министра стратегической промышленности Олега Урусского .

(проблемы с оборонным заказом) и вице-премьер-министра стратегической промышленности . 3 ноября 2022 года министр развития общин и территорий Алексей Чернышев был уволен Верховной Радой в связи с переходом на должность председателя правления НАК "Нафтогаз". Его министерство было объединено с Министерством инфраструктуры.

был уволен Верховной Радой в связи с переходом на должность председателя правления НАК "Нафтогаз". Его Глава МВД Денис Монастырский погиб в январе 2023 года при падении вертолета в Броварах под Киевом. Его смерть стала большой утратой и потрясением.

В марте 2023 года подал в отставку скандальный министр образования и науки Сергей Шкарлетт . Он запомнился плагиатом и попыткой уволить МОН президента НаУКМА.

. Он запомнился плагиатом и попыткой уволить МОН президента НаУКМА. 27 июля 2023 года Совет уволил с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко . Три года его менеджмента сопровождались скандалами, последний касался выделения бюджетных средств на сериал о Поворознюке.

. Три года его менеджмента сопровождались скандалами, последний касался выделения бюджетных средств на сериал о Поворознюке. В сентябре 2023 года Алексей Резников подал в отставку с поста министра оборон из-за скандалов с закупками, самыми громкими были "яйца по 17" и летние куртки для ВСУ по цене зимних.

подал в отставку с поста министра оборон из-за скандалов с закупками, самыми громкими были "яйца по 17" и летние куртки для ВСУ по цене зимних. В ноябре 2023 года Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта . Он попадал в скандалы из-за сексистских высказываний.

. Он попадал в скандалы из-за сексистских высказываний. 7 февраля 2024 года Рада отправила в отставку министершу по делам ветеранов Юлию Лапутину. Ее критиковали за плохую коммуникацию с ветеранами, задержку создания национального военного мемориального кладбища, а программу "Помощник ветерана" не считают полезной.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему решили уволить сразу половину министров. Власти стремятся продолжить работу нынешнего премьера, одновременно придавая новый импульс в результате свежих назначений.